Smart Monitor .. شاشة ذكية مع شبكة لاسلكية

أطلقت شركة سامسونج اليوم الاثنين شاشة ذكية جديدة Smart Monitor تسلط الضوء على قابلية الاستخدام المعززة والاتصال وسط اتجاه البقاء في المنزل الذي يحركه الوباء.

وتدعي الشركة أن Smart Monitor هي أول شاشة تجمع بين خدمات الوسائط الفائقة واتصال الهاتف المحمول وإمكانيات الحاسب البعيد.

وقالت سامسونج: إن الشاشة الذكية تلبي احتياجات المستهلكين في العمل عن بعد والتعلم والترفيه في المنزل مع اتصال أفضل بالهاتف المحمول والحاسب الشخصي.

وتعمل الشاشات الذكية الجديدة من سامسونج كجهاز تلفاز ذكي بفضل تقنية الشبكة اللاسلكية المدمجة ونظام التشغيل المستند إلى Tizen.

وتدعم شاشة Smart Monitor M7 دقة 4K، وتأتي بقياس 32 إنشًا وبسعر 400 دولار، بينما تتميز Smart Monitor M5 بدقة FHD وبقياس 32 إنشًا بسعر 230 دولار و 27 إنشًا بسعر 280 دولار.

وتتوفر Smart Monitor في البداية في الولايات المتحدة وكندا والصين فقط، لكن سامسونج قالت: إنها تخطط لإطلاق المنتج في بلدان أخرى اعتبارًا من نهاية هذا الشهر.

ويمكن للشاشة تشغيل تطبيقات Microsoft Office 365 بدون اتصال بجهاز حاسب، وذلك بفضل الشبكة اللاسلكية المضمنة، مما يتيح للأشخاص عرض المستندات وتحريرها بسهولة في السحابة مباشرة من الشاشة.

كما أن الشاشة تدعم بث المحتوى باستخدام Smart Hub، وهو مركز ترفيهي شامل مشابه لمنصة التلفاز الذكي المضمنة من سامسونج.

ويتيح متجر تطبيقات الشاشة للمستخدمين الوصول إلى نيتفليكس ويوتيوب حتى عندما لا يكون متصلاً بجهاز حاسب أو جهاز محمول.

وقالت شركة سامسونج: إنه يمكن أيضًا التحكم في الشاشة صوتيًا من خلال منصة (بيكسبي) Bixby.

وتتلاشى الخطوط الفاصلة بين الشاشات وأجهزة التلفاز هذه الأيام، لكن شاشات الحاسب لا تزال تتميز بحاجتها إلى الاتصال بجهاز الحاسب.

وتؤدي شاشات Smart Monitor M7 و Smart Monitor M5 الذكية الجديدة من سامسونج هذا الواجب الأساسي، لكنها تضيف قوة إضافية إلى الصيغة.

ويمكن للشاشات الذكية الاتصال بهاتف Samsung Galaxy متوافق لتجربة وضع DeX أو Tap View لبث شاشة الهاتف أو حتى Apple AirPlay 2 لأجهزة iOS و macOS.

ووفقًا لشركة أبحاث السوق TrendForce، فمن المتوقع أن تشهد سامسونج زيادة بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي في شحنات الشاشات لتحتل المرتبة الرابعة في سوق الشاشات العالمية هذا العام.

وتقدر TrendForce نمو شحنات الشاشات العالمية بنسبة 5.4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 135 مليون وحدة هذا العام على خلفية اقتصاد البقاء في المنزل الناجم عن الوباء.





