macOS Big Sur يعطل MacBook Pro القديمة

يواجه العديد من مستخدمي أجهزة حواسيب شركة آبل مشاكل مع تحديث macOS Big Sur، وذلك وفقًا لمنتديات دعم شركة آبل.

ويحتوي موضوع منتدى MacRumors على عدد كبير من المستخدمين الذين يبلغون عن المشكلة، ويتم الإبلاغ عن مشكلات مماثلة عبر موقع ريديت ومجتمعات دعم آبل، مما يشير إلى انتشار المشكلة.

وتتعلق المشكلة بحواسيب MacBook Pro بقياس 13 إنشًا الصادرة في أواخر عام 2013 أو منتصف عام 2014، حيث يواجه مستخدمو هذه الأجهزة شاشة سوداء عند محاولة تحديث الجهاز إلى macOS Big Sur.

ويتعذر الوصول إلى مجموعات إعادة تعيين المفاتيح، ومن ضمنها NVRAM و SMC والوضع الآمن واستعادة الإنترنت، بعد محاولة تثبيت التحديث، مما لا يترك أي طريقة لتجاوز الشاشة السوداء الثابتة.

ويبدو أن مهندسًا يحقق في مشكلات أحد العملاء قد حل المشكلة بعد إزالة شريحة الدائرة المتكاملة لمنفذ HDMI، لكن ليس من المؤكد أن هذا هو السبب.

وطلبت شركة آبل من مالك واحد على الأقل إرسال نظامه للخدمة، بينما قال آخر: إن فريق آبل الهندسي كان على علم بالمشكلة.

وقد ترغب في الوقت الحالي على الأقل في التوقف عن تحديث جهاز MacBook Pro الأقدم بقياس 13 إنشًا إلى macOS Big Sur حتى يتضح سبب المشكلة وتصدر آبل إصلاحًا.

ومن غير الواضح بالضبط عدد مستخدمي جهاز MacBook Pro الأقدم بقياس 13 إنشًا الذين تأثروا، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه هي أقدم النماذج التي يدعمها تحديث ‌macOS Big Sur‌.

وقد تكون المشكلة مكلفة ماديًا للمستخدمين، حيث إن جميع أجهزة MacBook Pro الأقدم بقياس 13 إنشًا المتأثرة بالمشكلة خارج الضمان، حتى لو اشتريت ضمان AppleCare.

وبالرغم من وجود احتمال أن تغطي آبل التكاليف في المستقبل، فقد تواجه عملية إصلاح أو استبدال باهظة الثمن إذا كنت بحاجة إلى نظام يعمل في وقت قصير.





