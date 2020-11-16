DaVinci Resolve يسهل صناعة فيديوهات لمنصة إنستاجرام

أعلنت شركة Blackmagic Design عن إصدار جديد من محرر الفيديو DaVinci Resolve، الذي يأتي مع مئات الميزات والتحسينات الجديدة.

ولم يتم إطلاق الإصدار النهائي لتطبيق DaVinci Resolve 17 رسميًا بعد، لكن يمكن تنزيل الإصدار التجريبي العام من موقع الشركة عبر الويب إذا كنت ترغب في الاستفادة مما يمكن أن يقدمه.

ويجلب التطبيق طريقة سهلة لإنشاء مقاطع فيديو لمنصة إنستاجرام، ويمكن للمستخدمين صناعة فيديوهات بنسبة 16:9 HD أو Ultra HD وإنشاء نسخ مربعة أو رأسية يمكنك مشاركتها عبر الشبكات الاجتماعية.

وتستخدم الميزة محرك DaVinci Neural لتحديد الوجوه وإعادة وضعها داخل الفيديو، بحيث لا تضطر إلى فحص كل إطار يدويًا أو قصه.

وهناك ميزة أخرى جديدة تسمى (القناع السحري) التي تعتمد أيضًا على محرك DaVinci Neural لإنشاء أقنعة تلقائية لعزل الكائن.

ويمكن للميزة صناعة أقنعة لشخص كامل أو لأجزاء معينة، مثل الوجوه أو الأذرع، وذلك لجعل عملية التحرير أسرع بكثير.

وبالإضافة إلى ذلك، يأتي تطبيق DaVinci Resolve 17 مزودًا بأدوات تصنيف HDR جديدة تتيح لك إنشاء عجلات ألوان خاصة لنطاقات الدرجة اللونية المحددة التي تريدها.

ويمكن أن تتضمن العجلات أيضًا عناصر تحكم في التعريض الضوئي والتشبع اللوني، مما يمنحك القدرة على إجراء تعديلات دقيقة حسب الحاجة.

ويأتي برنامج شركة Blackmagic Design الذي تمت ترقيته مع ميزات صوتية محسنة أيضًا، بحيث يتضمن أداة تحليل جديدة يمكنها اكتشاف الكلمات الفردية أو الإيقاعات أو المؤثرات الصوتية.

وتقوم الأداة بتمييز الكلمات الفردية أو الإيقاعات أو المؤثرات الصوتية كخطوط عمودية في الشكل الموجي لتسهيل تحديد أجزاء معينة من الفيديو لتحرير الصوت.

ويتضمن الإصدار التجريبي دعمًا لشريحة M1 الجديدة من آبل، ويعني هذا أنه بإمكان مستخدمي أجهزة ماك الجديدة استخدام النسخة الأصلية من الأداة الرئيسية لصناعة الأفلام.

ويعد DaVinci Resolve أحد التطبيقات القياسية في المجال لتصنيف الألوان، لكنه أصبح أكثر من ذلك بكثير في السنوات الأخيرة.

ويشتمل التطبيق أيضًا على محرر فيديو وأدوات رسومات ومحرر صوت، بالإضافة إلى أن غالبية ميزاته متاحة مجانًا.

وبصرف النظر عن الإعلان عن إصدار جديد من محرر الفيديو، قدمت شركة Blackmagic Design أيضًا وحدة تحكم DaVinci Resolve لتحرير السرعة.

وتم تصميم الوحدة خصوصًا للبرنامج، بحيث تمنحك وصولاً سريعًا إلى ميزات DaVinci Resolve.

وفي حين أن برنامج DaVinci Resolve نفسه مجاني للاستخدام، فإن وحدة التحكم تباع بسعر 295 دولار.





