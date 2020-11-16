هل بطارية iPhone 13 ستكون أصغر من بطارية iPhone 12؟

تم إطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 منذ فترة قصيرة ونحن نسمع بالفعل تقارير عن خليفته iPhone 13 ولقد سمعنا شائعتين جديدتين على أجهزة آيفون المستقبلية، على الرغم من أن واحدة فقط مرتبطة صراحةً بهذا الهاتف الذكي من آبل طراز 2021.

تتعلق الشائعة الاولى بسعة بطارية iPhone 13 – كما ذكر موقع 9to5mac – حيث صرح (Ming-Chi Kuo)، المحلل المرموق والمسرّب الشهير لأخبار آبل: “نتوقع أن يكون iPhone 13 هو أول طراز من هواتف آيفون يتبنى تقنية اللوحة الناعمة للبطارية، مما يساعد في توفير المساحة الداخلية وتقليل التكاليف “.

تعد تقنية اللوح الناعم للبطارية أصغر بشكل عام من تلك المستخدمة حاليًا في أجهزة آيفون، مما قد يساعد شركة آبل في سعيها للاستمرار في طرح الهواتف الذكية الصغيرة مثل iPhone 12 mini أو جعل البطاريات ذات سعة أعلى في هواتف iPhone 13 من تلك المستخدمة حاليًا.

في كلتا الحالتين، هذا يعني أنه إذا احتفظت آبل بسعة البطارية نفسها بين iPhone 12 و iPhone 13 فإن البطارية الفعلية ستكون أصغر.

تأتي الشائعة الثانية من شركة (Patently Apple)، التي رصدت براءة اختراع لشركة آبل، حيث توضح براءة الاختراع وضع (الشحن الوقائي) لأجهزة آيفون والذي من شأنه أن يوقف شحن الهاتف بالكامل إذا تركته متصلاً. وعادةً إذا قمت بشحن الهواتف الذكية بشكل زائد سيتم تقليل قدرة البطارية على الاحتفاظ بالشحن، وبمرور الوقت تظهر هذه النتائج في عمر البطارية الذي يصبح أقصر. وسيؤدي الشحن الوقائي إلى تأخير شحن الهاتف بالكامل، حتى الوقت الذي تختاره لذلك.

هذا يشبه إلى حد كبير ميزة مشابهة في هواتف Sony Xperia – فباستخدامها تخبر الهاتف عندما تستيقظ عادةً، ويتم شحن الجهاز من أجل الوصول إلى 100 في المئة في ذلك الوقت المحدد، بحيث يمكنك تشغيل جهازك طوال الليل بدون القلق بشأن تلف الجهاز.

نظرًا لأن هذه براءة اختراع، فليس من المؤكد أننا سنرى هذه الميزة في الهواتف المستقبلية أو في iPhone 13 لكنها بالتأكيد ستكون مفيدة لأولئك الذين لديهم تجارب سيئة مع عمر بطارية آيفون في الماضي.

لا نعرف أيضًا ما إذا كانت هذه الميزة ستكون ميزة تتطلب أجهزة جديدة، وبالتالي إطلاق جهاز آيفون جديد، أو شيء يمكن تمكينه عبر تحديث برنامج iOS. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يعني ذلك أن مستخدمي هواتف آيفون الحاليين سيكونون قادرين على الاستفادة من التكنولوجيا في المستقبل.





