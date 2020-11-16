مقارنة بين صور جوجل وصور آي كلاود.. ما هي أفضل خدمة لإدارة الصور؟

مع كثرة الصور التي نلتقطها على مدار اليوم التي تسجل تفاصيل متعددة لأحداث مختلفة، أصبح البحث عن وسيلة لتخزين هذه الصور للوصول إليها من أي مكان أمر ضروري للغاية، ومن ثم نجد أن خدمات التخزين السحابي التي تتيح لك حفظ الصور وإدارتها، مثل: خدمة (صور جوجل) Google Photos و (صور آي كلاود) iCloud Photos مهمان للغاية، ولكن أيهما مناسب لك؟

إليك مقارنة شاملة بين خدمتي صور جوجل وصور آي كلاود وأيهما مناسب لك:

خدمة صور آي كلاود:

تعتبر خدمة (صور آي كلاود) iCloud Photos موجهة بشكل أساسي إلى مستخدمي أجهزة آبل، حيث تتيح لك مزامنة تلقائية لأي صورة تحملها أو تقوم بتعديلها في الخدمة عبر أجهزة آبل جميعها، كما تتميز الخدمة بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام.

حيث يمكنك إنشاء ألبومات مخصصة ​​وتصدير الصور بسهولة من خلال السحب والإفلات، كما يمكنك الوصول إلى مكتبة الصور الخاصة بك عبر جميع أجهزتك دون اتصال وتعديل الصور في أي جهاز وسيظهر التعديل في الصورة في الأجهزة الأخرى بمجرد الاتصال بالإنترنت.

ولكن يتمثل الضعف الرئيسي في خدمة (صور آي كلاود) في عدم وجود ميزة (الإعداد العائلي) Family Setup التي تتيح لك مشاركة مكتبات الصور بين أفراد العائلة، ومع أن الخدمة تقدم ميزة (الألبومات المشتركة) Shared Albums إلا إنها لا توفر طريقة مباشرة لمشاركة مكتبات كاملة للصور.

خدمة صور جوجل:

تعتبر خدمة (صور جوجل) Google Photos من أبرز خدمات التخزين السحابية المناسبة لمعظم المستخدمين لحفظ صورهم في السحابة والوصول إليها من أي مكان، ولكن العيب الرئيسي في الخدمة هو عدم توفر تطبيق لأجهزة سطح المكتب بل يجب عليك الاعتماد على واجهة الويب للوصول إلى مكتبتك.

بالإضافة إلى ذلك، وبعكس خدمة (صور آي كلاود)، توفر خدمة (صور جوجل) خيارًا لمشاركة مكتبتك بالكامل مع أي شخص آخر، حيث يمكنك مشاركة مكتبتك بأكملها بين حسابات جوجل فقط، أو صور مع أشخاص معينين فقط، أو صور من تاريخ محدد.

ما هي أسعار الاشتراك في خدمتي التخزين السحابي:

لفترة طويلة كانت جوجل تتفوق بصورة كبيرة على آبل فيما يخص تسعير خطط الاشتراك في خدمة تخزين الصور الخاص بها، حيث أنها تقدم مساحة تخزين مجانية للصور ضمن الخدمة تغطي احتياجات معظم المستخدمين، ولكن الآن مع خطط الشركة لإيقاف هذه الميزة في شهر يونيو من عام 2021 فإنها أصبحت على قدم المساواة مع خدمة آبل، ومع ذلك توفر الشركة مساحة تخزينية تبلغ 15 جيجابايت لتخزين الصور شاملة والملفات في التطبيقات الأخرى التابعة للشركة.



ولكن للحصول على مزيد من مساحة التخزين يجب عليك الترقية إلى إحدى خطط الاشتراك المدفوعة والتي تتضمن: سعة 100 جيجابايت بسعر 1,99 دولار في الشهر، و 200 جيجابايت بسعر 3 دولارات في الشهر، و 2 جيجابايت بسعر 10 دولارات في الشهر، وصولًا إلى سعة 30 تيرابايت بسعر 299.99 دولارًا في الشهر، كما يمكنك إضافة ما يصل إلى خمسة أفراد إضافيين من العائلة في أي من خطط الاشتراك المذكورة سابقًا.

بينما توفر خدمة (صور آي كلاود) من آبل ضمن مساحة آي كلاود المجانية التي تبلغ 5 جيجابايت، ولكن إذا كنت تريد المزيد من المساحة التخزينية فيجب عليك الترقية إلى إحدى خطط الاشتراك المدفوعة والتي تختلف أسعار السعات التخزينية فيها باختلاف البلد الذي تعيش فيه، ويمكنك معرفة أسعار الاشتراك عبر هذا الرابط.

إذًا، أي الخدمتين مناسب لك؟

تقدم كلتا الخدمتين تجارب رائعة ولها مزاياها وعيوبها، حيث نجد أن خدمة (صور آي كلاود) مناسب أكثر لمستخدمي أجهزة آبل المختلفة مع حيث التكامل بالإضافة إلى خيارات تحرير أفضل.

بينما خدمة (صور جوجل) مناسب لجميع المستخدمين لأنها متاحة لجميع أنظمة التشغيل، كما تقدم خيارات مشاركة أفضل مع أفراد العائلة.





