كيفية تثبيت الإصدار النهائي من نظام MacOS Big Sur في حاسوبك

أطلقت شركة آبل يوم الخميس الماضي الإصدار النهائي من نظام (MacOS Big Sur) – الذي يعرف أيضًا باسم MacOS 11 – وهو الإصدار الأحدث من نظام التشغيل لحواسيبها المحمولة والمكتبية، ويأتي بتصميم جديد محسّن، كما يضم العديد من الميزات الجديدة لتوفير تجربة مستخدم أفضل.

يُعتبر نظام (MacOS Big Sur) هو الإصدار الأول من نظام التشغيل (ماك أوإس) الذي تعمل به أجهزة ماك التي تعمل بمعالج (إم1) M1 الجديد، وتقول آبل: “إن الجمع بين نظام (Big Sur) ومعالج (M1) يرتقي بجهاز ماك إلى مستوى جديد تمامًا حيث يقدمان لك قدرات مذهلة، وكفاءة أفضل، وتطبيقات أكثر من أي وقت مضى”.

يقدم نظام (macOS Big Sur) تصميمًا جديدًا – مستوحى من نظام iOS – يجعل التنقل أسهل، كما يضم بعض الميزات الجديدة، منها: أكبر تحديث لمتصفح (سفاري) Safari منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2003، حيث أصبح المتصفح أسرع وأكثر خصوصية، بالإضافة إلى تحديث تطبيق الخرائط والرسائل، وتضمين الكثير من الأدوات الجديدة التي تتيح للمستخدمين تخصيص تجربتهم.

إليك كيفية تثبيت نظام (MacOS Big Sur) في حاسوب ماك:

أولًا؛ هناك بعض النقاط التي يجب عليك وضعها في الاعتبار قبل البدء بتثبيت النظام، منها:

1- تحقق من توافق جهازك مع نظام macOS Big Sur:

يمكنك تثبيت نظام (macOS Big Sur) الجديد من آبل في أي من طرز أجهزة ماك التالية، وفقًا لشركة آبل:

MacBook من إصدار عام 2015 والإصدارات الأحدث.

MacBook Air من إصدار عام 2013 والإصدارات الأحدث.

MacBook Pro من إصدار أواخر عام 2013 والإصدارات الأحدث.

Mac mini من إصدار عام 2014 والإصدارات الأحدث.

iMac من من إصدار عام 2014 والإصدارات الأحدث.

iMac Pro من إصدار عام 2017 والإصدارات الأحدث.

Mac Pro من إصدار عام 2013 والإصدارات الأحدث.

للتحقق من إصدار جهاز (ماك) Mac الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة آبل.



اضغط على خيار (About This Mac).

اضغط على علامة تبويب (نظرة عامة) Overview، وسيظهر لك إصدار الجهاز ومواصفاته.

2- التحقق وجود مساحة تخزينية خالية كافية:

إذا كانت الترقية من نظام (macOS Sierra) أو إصدار أحدث، فإن نظام (macOS Big Sur) يتطلب 35.5 جيجايت من مساحة التخزين للترقية. وإذا كانت الترقية من إصدار أقدم، فالنظام الجديد يتطلب ما يصل إلى 44.5 جيجابايت من مساحة التخزين.

لمعرفة مقدار المساحة التخزينية المتوفرة في حاسوب ماك الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على قائمة آبل، الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى.

اضغط على خيار (About This Mac) في القائمة المنسدلة.

اضغط على علامة تبويب (التخزين) Storage في النافذة المنبثقة، سيظهر لك شريط كل جزء منه هو تقدير لمساحة التخزين لكل فئة من الملفات.

للحصول على بعض التوصيات لتوفير المزيد من السعة التخزينية؛ اضغط على زر (إدارة) Manage الموجود أعلى الشريط.

3- إنشاء نسخة احتياطية:

قبل تنزيل أي تحديث لنظام MacOS وتثبيته، يُوصى بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك، تجنبًا لحدوث أي خطأ غير متوقع أثناء التثبيت.

وتوفر لك أداة النسخ الاحتياطي المدمجة في أجهزة ماك؛ التي تعرف باسم (Time Machine) إمكانية القيام بذلك بسهولة، كما تتوفّر طرق أخرى للاحتفاظ بنسخة احتياطية منها: استخدام خدمات التخزين السحابي، أو تطبيقات من جهات خارجية.

ثانيًا؛ كيفية تثبيت نظام (macOS Big Sur) في حاسوبك:

إذا كانت الترقية من إصدار (macOS Catalina 10.15) أو (Mojave 10.14) فيمكنك الحصول على إصدار (macOS Big Sur) عبر الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة آبل.

اضغط على خيار (تفضيلات النظام) System Preferences.

اضغط على خيار (تحديث البرامج) Software Update.

اضغط على خيار (ترقية الآن) Upgrade Now، ثم اتبع التعليمات التي تظهر في الشاشة.

إذا كانت الترقية من إصدار أقدم فهناك طريقة أخرى

توجه إلى (متجر تطبيقات ماك) Mac App Store، ثم ابحث عن (Big Sur).

أو استخدم هذا الرابط لفتح صفحة (macOS Big Sur) في متجر تطبيقات ماك، ثم اضغط على زر (GET) لبدء التنزيل.

بعد اكتمال عملية التنزيل – التي قد تستغرق عدة ساعات لأنه حجم ملف النظام يزيد عن 12 جيجابايت – سيُفتح المثبِّت تلقائيًا.

انقر على خيار (متابعة) Continue، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

الجدير بالذكر أن هناك بعض المشكلات التي ظهرت بعد تثبيت نظام (macOS Big Sur) في حواسيب ماك القديمة للتعرف عليها يمكنك الاطلاع على مقال: “macOS Big Sur يعطل MacBook Pro القديمة“.

لذلك من الجيد بالتأكيد التفكير هل من الأفضل لك تثبيت النظام الآن أم الانتظار لحين إطلاق التحديث التالي الذي يتغلب على هذه المشكلات، إذا كانت لديك تطبيقات مهمة يجب أن تستخدمها في عملك ولست على استعداد لتحمل الأخطاء الأولية ومشكلات الأداء، فانتظر حتى تطلق آبل التحديث التالي على الأقل.





