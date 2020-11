تسريبات جديدة تؤكد إلغاء هواتف جالاكسي نوت من سامسونج

نُشر في وقت سابق أن شركة سامسونج ستُلغي سلسلة (جالاكسي نوت) Galaxy Note اعتبارًا من عام 2021 المقبل، والآن ظهرت تسريبات جديدة تؤكد ذلك.

ونشر حساب (ماكس وايبناخ) Max Weibnach تغريدة عبر موقع تويتر ذكر فيها جميع الهواتف الرائدة التي تعتزم سامسونج طرحها خلال عام 2021، وقد خلت القائمة من هواتف (جالاكسي نوت).

3 of these devices will have SPen support.

وقال ماكس: إن الشركة الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق أربعة طُرز من هاتف (جالاكسي إس21) Galaxy S21، وهي: (جالاكسي إس21 إف إي) Galaxy S21 FE، و(جالاكسي إس21) Galaxy S21، و(جالاكسي إس21 بلس) Galaxy S21 Plus، و(جالاكسي إس21 ألترا) Galaxy S21 Ultra.

وتعتزم سامسونج إطلاق ثلاثة هواتف قابلة للطي، وهي: (جالاكسي زد فولد 3) Galaxy Z Fold 3، و(جالاكسي زد فليب 3) Galaxy Z Flip 3، و(جالاكسي زد فولد إف إي) Galaxy Z Fold FE. وستأتي ثلاثة هواتف من الهواتف السبعة مع قلم إلكتروني (إس بن) S Pen.

ونشر حساب Ice Universe الشهير تغريدة أخرى تؤكد غياب هواتف (جالاكسي نوت21) من خريطة سامسونج للعام المقبل، وقال: ” لغز غير عادي: لا توجد حاليًا معلومات عن تطوير سلسلة (نوت21) Note21″.

An unusual clue: There is currently no information on the development of the Note21 series. pic.twitter.com/RBzzwsg8Cg

— Ice universe (@UniverseIce) November 15, 2020