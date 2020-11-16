جوجل تطلق إعدادات جديدة للميزات الذكية والتخصيص في جيميل

أعلنت شركة جوجل اليوم الاثنين عن عزمها إطلاق إعداد جديد في خدمة البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail التابعة لها بهدف تسهيل إدارة الميزات الذكية، ومنح المستخدمين المزيد من القدرة على تخصيص تجربتهم.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “منذ 2014، كبُر كثيرون ليحبوا خدمة (جيميل) بفضل قدرتها على توفير الوقت، وميزاتها الأمنية”. وأضافت: “من قدرات الكتابة المُساعِدة إلى الإشعارات ذات الأولوية العالية، إلى القدرة على منع أكثر من 99.9 في المئة من البريد المزعج، والبريد التصيدي، والبرامج الضارة من الوصول إلى بريدك الوارد، لقد بنينا (جيميل) لجعل التواصل أهون من كونه عملًا روتينيًا”.

وفي الأسابيع المقبلة، ستطلق جوجل طريقة أخرى تتيح للمستخدمين التحكم في بياناتهم وتجربة جوجل، وذلك من خلال إعداد جديد للميزات الذكية والتخصيص في (جيميل).

وقالت جوجل: “قريبًا، سترى إعدادًا جديدًا للتحكم في إمكانية استخدام بياناتك في (جيميل)، و(ميت)، و(شات) لتقديم ميزات “ذكية” في هذه المنتجات ومنتجات جوجل الأخرى”. وأضافت: “فكر في: صندوق الوارد المبوب، والكتابة الذكية، والرد الذكي في (جيميل)، والتذكير عندما يحين موعد سداد فواتيرك في مساعد جوجل، وحجوزات المطاعم في خرائط جوجل”.

وأشارت الشركة إلى أن القدرة على تشغيل (أو عدم تشغيل) بعض هذه الميزات الذكية الفردية ليست جديدة، ولكن الجديد هو اختيار أوضح بشأن معالجة البيانات عبر تلك الخدمات.

وقالت جوجل: إن هذا الإعداد الجديد صُمم لتقليل الجهد المبذول لفهم وإدارة هذه العملية، وذلك في ضوء ما تعلمناه من أبحاث تجربة المستخدم وتركيز الهيئات التنظيمية على خيارات المستخدم المفهومة والقابلة للتنفيذ على البيانات.

وأضافت الشركة: “سنواصل تطوير الضوابط في منتجاتنا لتتماشى مع هذه الاتجاهات. ونظرًا لأن الميزات الذكية تعتمد على بياناتك لتوفير الوقت وتقديم تجربة أكثر فائدة، فنحن نريدك أن تستخدمها لأنك تجد قيمة في استخدامها، وليس لأنها ببساطة موجودة”.

وإن قرر المستخدم عدم استخدام الميزات الذكية والتخصيص، فسيظل قادرًا على استخدام (جيميل) ومنتجات جوجل الأخرى. وإن قرر لاحقًا أن هذه الميزات مفيدة ورغب في تشغيلها، فيمكنه فعل ذلك في إعدادات (جيميل).





