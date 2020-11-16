تطبيق كاميرا Pixel 5 يصل إلى هواتف Pixel الأقدم

بدأت شركة جوجل بطرح الإصدار 8.1 من تطبيق Google Camera لهواتف Pixel، مما يعني أن مالكي الأجهزة القديمة سيحصلون على بعض الوظائف من Pixel 5 الجديد.

وكان الإصدار 8.0 من التطبيق متاحًا في السابق لجهاز Pixel 5 فقط، لكن المعلومات تشير إلى أن الإصدار 8.1 يجب أن يعمل عبر الهواتف القديمة، مثل Pixel 2 و Pixel 2 XL، بحيث ظهر لمالكي Pixel 4 XL.

ورصد (كلفن بيرالتا) Kelvin Peralta التحديث لأول مرة وتحدث عنه عبر حسابه ضمن منصة تويتر.

ولا يمثل التطبيق إصلاحًا شاملاً، حيث تم إعادة تصميم بعض الميزات أو تعديلها.

وتشمل الإضافات الجديدة اختصارات التكبير إلى جانب إمكانية Audio Zoom لتقليل ضوضاء الخلفية.

وهناك أيضًا ميزة تسجيل الفيديو Cinematic Pan الجديدة من Pixel 5، التي تساعد في لقطات التحريك السلس.

ووفقًا للمعلومات، يبدو أن ميزة تسجيل الفيديو Cinematic Pan تصل فقط إلى Pixel 4 و Pixel 4 XL، وليس أيًا من وحدات Pixel السابقة.

وعلى عكس Google Camera 8.0، تم تصنيف النسخة الجديدة من التطبيق من Google Camera 8.1 على أنها متوافقة مع جميع هواتف Pixel، التي يعود تاريخها إلى Pixel 2 و Pixel 2 XL.

ويبدو أن التحميل الجانبي للتحديث لم يعد خيارًا لمن يتطلعون إلى الحصول على تطبيق الكاميرا Google Camera 8.1 ضمن هواتف Pixel في أقرب وقت ممكن، حتى عبر هاتف Pixel 5.

ومن الواضح أن هناك أخطاء تتعلق بالتحقق، مما يعني أن أفضل طريقة للحصول على Google Camera 8.1 عبر هاتف Pixel هو انتظار وصول التطبيق بشكل طبيعي من متجر Google Play.

يذكر أن تطبيق الكاميرا Google Camera حصل على تحديث للإصدار 8.0 بالتزامن مع إطلاق Pixel 5 و Pixel 4a 5G في شهر سبتمبر، مما أدى إلى إعادة تصميم التطبيق.

وعملت إعادة التصميم على تنظيم العديد من ميزات كاميرا جوجل على طول الشريط السفلي وإضافة ميزات، مثل Audio Zoom و Night Sight وتعديلات التكبير السريعة بنقرة واحدة.





