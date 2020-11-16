تطبيق دردشة الفيديو Mmhmm متاح الآن لأجهزة ماك

خرج تطبيق الكاميرا الافتراضية Mmhmm من الإصدار التجريبي وأصبح متاح رسميًا لنظام التشغيل ماك، بحيث يُستخدم التطبيق لإنشاء غرف افتراضية وخلفيات وعروض تقديمية أثناء مكالمات مؤتمرات الفيديو.

ويتميز التطبيق بمستويات مجانية ومدفوعة، إلى جانب ميزة حصرية لمستخدمي أجهزة حواسيب آبل الجديدة المزودة بشريحة M1.

وتتمحور الفكرة الأساسية للتطبيق حول جعل المكالمات المرئية أكثر جاذبية وتعبيرًا، بدلًا من كونها ذات خلفيات مشتركة بسيطة وخلفيات ذات شاشة خضراء.

ويحاول Mmhmm سد هذه الفجوة من خلال منح المستخدمين القدرة على تركيب نسخة قابلة لتغيير الحجم من أنفسهم على الصور ومقاطع الفيديو والشرائح ومشاركة موجز مباشر لكل ذلك في المكالمات المرئية.

ويعمل التطبيق كعنصر تحكم بالخلفيات والتأثيرات التي تستخدمها أو العرض التقديمي الذي تقدمه، وذلك بغض النظر عن منصة الدردشة المرئية التي تستخدمها.

ويمكنك أيضًا التعاون في العروض التقديمية باستخدام ميزة Co-Pilot، أو إنشاء عروض تقديمية مع صديق أو تسليم عناصر التحكم أثناء التحدث.

وهناك أيضًا تأثيرات ممتعة، مثل مرشحات Jedi الثلاثية الأبعاد ووضع Big Hand لإدخال الإثارة على المكالمات غير التجارية.

ويعد وضع Big Hand الجديد حصريًا لأجهزة حواسيب آبل الجديدة المزودة بشريحة M1، وذلك لأنه يعتمد على قدرات التعلم الآلي للشريحة، ويبدو أنه طريقة لتسهيل الاتصال غير اللفظي في المكالمات الجماعية.

ويقوم وضع Big Hand بتركيب يد ملونة فوق يدك، بحيث يمكنك رفع الإبهام لأعلى أو إلقاء السلام بطريقة مرئية.

ويقسم Mmhmm ميزاته إلى مستويين:

مميز: يوفر خلفيات قابلة للتخصيص وأدوات ممتعة، مثل مؤشرات الليزر والمرشحات.

أساسي: يوفر الوظيفة الأساسية لتقديم العروض التقديمية وتسجيلها والتعاون عبرها.

ويمكن لعملاء Mmhmm استخدام الأدوات المميزة ضمن نسخة تجريبية مجانية مدتها سبعة أيام، وبعد ذلك لن يتمكنوا من استخدام الأدوات المميزة إلا لمدة ساعة في اليوم.

وللوصول غير المحدود، لدى Mmhmm اشتراكات مقابل 9.99 دولارات في الشهر أو 99 دولار في السنة.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدة طرق أخرى لاستخدام الأدوات المتميزة لفترة أطول، بحيث إذا كانت جزءًا من الإصدار التجريبي، فسيتم منحك 3 أشهر من الأدوات المتميزة.

ويمكن للطلاب والمعلمين أيضًا الحصول على الأدوات المتميزة لمدة عام مجانًا إذا أكدوا وضعهم عن طريق إرسال من البريد الإلكتروني للمدرسة.

ولا يتوفر mmhmm في الوقت الحالي إلا عبر نظام MacOS، وتطور الشركة إصدارًا تجريبيًا لنظام ويندوز.





