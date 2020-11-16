أوبو تعتزم غدًا الكشف عن هاتف ذي شاشة قابلة للف

تعتزم شركة أوبو عقد حدثها السنوي Oppo Inno Day يوم غدٍ الثلاثاء، ويُتوقع أن يُكشف فيه عن مفهوم جديد لهاتف ذي شاشة قابلة للف.

واعتادت الشركة الصينية الكشف عن ابتكاراتها في الحدث – مع الإشارة إلى أن Inno هي اختصار لكلمة Innovation (ابتكار) – إذ كشفت خلال نسخة العام الماضي من الحدث عن كاميرا تحت الشاشة.

ويُتوقع أيضًا أن تكشف أوبو خلال حدث Oppo Inno Day 2020 عن هاتف ذكي يدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 125 واطًا.

ووفقًا لمنشور للشركة على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo، يبدو أن مفهوم العام الحالي من الهواتف الذكية سيكون ذا شاشة قابل للف.

ولم تكشف الصورة الظاهرة في منشور أوبو على موقع (ويبو) كيف تلتف الشاشة أو تعود إلى وضعها، ولكنها تكشف بوضوح أن تصميم لهاتف ذي شاشة قابلة للف، خاصةً أن الشركة كتبت: ” في المستقبل، سيكون هاتفك قادرًا على اللف بحرية”.

وفي خبر سابق يتعلق بشركة أوبو، عقدت الشركة شراكة مع لاعب نادي ليفربول الإنجليزي (محمد صلاح)، الذي يُسوِّق للعديد من هواتف الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولشكر محمد صلاح على دعمه المخلص، أطلقت الشركة الصينية الآن نسخة مخصصة من هاتفها الذكي (رينو4) Reno4 في السوق المصري باسم Oppo Reno4 Mo Salah Edition.

ولا يختلف هاتف Oppo Reno4 Mo Salah Edition عن هاتف Reno4 الأصلي في أي شيء من المواصفات، ولكنه يمتاز في التصميم الخارجي المطلي باللون الرمادي الداكن والأحمر، مع بعض اللمسات التصميمة المثيرة للاهتمام، ومن ذلك: توقيع لاعب كرة القدم المصري.

ويأتي ظهر الهاتف مع تدرج لوني من الحافة العليا إلى السفلى مع التركيز على ثلاثة ألوان، وهي: الأحمر، والرمادي، والأسود في إشارة إلى العلم المصري الذي يحتوي ثلاثة ألوان أيضًا، هي الأحمر، والأبيض، والأسود.

وسيُقدم الهاتف للمستخدمين مع سمة حصرية من واجهة المستخدم ColorOS 7.2 مع خلفية لمحمد لصلاح، بالإضافة إلى أيقونات حمراء، حتى إن تطبيق جهات الاتصال فيه وجه محمد صلاح.

ويمكن الحصول على هاتف Oppo Reno4 Mo Salah Edition من موقع أوبو في مصر مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت بسعر 6,590 جنيهًا مصريًا أو نحو 420 دولارًا أمريكيًا.





