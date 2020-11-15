تقدم شركة سوني طرازين من منصة الألعاب الجديدة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5، طراز رقمي (Digital Edition) بسعر 399 دولارًا، وطراز يحتوي على محرك أقراص (Ultra HD Blu-ray) بسعر 499 دولارًا، ومع أن الطراز الرقمي أقل سعرًا بمئة دولار، إلا اختيار طراز بلاي ستيشن 5 العادي الذي يحتوي على محرك أقراص يعتبر هو الخيار المناسب لمعظم اللاعبين.

إليك لماذا يعتبر طراز بلاي ستيشن 5 العادي أكثر قيمة من الطراز الرقمي؟

المزيد من الأموال يعني المزيد من التوافق:

بشرائك طراز بلاي ستيشن 5 العادي فأنت تضمن عمليًا قدرة الجهاز على التوافق مع ألعاب الإصدارات السابقة، لأنه يمكنك لعب معظم ألعاب PS5 كإصدارات رقمية، ولكن أي ألعاب PS4 لديك على أقراص لن تكون قابلة للاستخدام في جهاز PS5 الرقمي بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك يبدو أن طراز بلاي ستيشن 5 العادي مناسبًا جدًا وأكثر قيمة للاعبين الذين يستمتعون بجمع إصدارات خاصة من ألعابهم المفضلة في أقراص رقمية وغير مستعدين للتخلي عنها في أي لحظة، حيث تقدم العديد من الألعاب، مثل: Cyberpunk 2077 إصدارات خاصة من اللعبة تُسمى (Collector’s Editions)، تكون على أقراص رقمية. ومن ثم إذا قمت بشراء الطراز الرقمي فإن أقراص اللعبة مثل هذه ستكون غير قابلة للاستخدام مع هذا الطراز، وعلى هذا النحو، فإن شراء طراز بلاي ستيشن 5 العادي هو الطريقة الوحيدة لضمان لعب هذه الألعاب.

التخلص من مشاكل السعة التخزينية والتنزيل:

يعتبر مصدر القلق الكبير الذي يواجه العديد من اللاعبين يقومون بشراء جهاز PlayStation 5 هو مساحة التخزين المتوفرة لديهم، حيث أكدت شركة سوني بالفعل إن منصة PS5 لن تدعم زيادة المساحة التخزينية عبر SSD عند الإطلاق، ومع وجود بعض الألعاب مثل: Call of Duty: Black Ops Cold War التي يبلغ متوسط حجمها أكثر من 100 جيجابايت فمن المهم وجود مساحة تخزينة كبيرة.

ومن ثم فإن استخدام طراز بلاي ستيشن 5 الذي يحتوي على محرك أقراص (Ultra HD Blu-ray) يتيح لك شراء نسخة من اللعبة محفوظة في قرص رقمي وإدخاله في المنفذ والبدء باللعب مباشرة، ومن ثم ستتجنب عدم استهلاك الكثير من مساحة التخزين في جهاز PS5.

بالإضافة إلى ذلك إذا لم يكن لديك اتصال إنترنت سريع في المنزل، فإن شراء الطراز العادي هو الخيار المناسب لك لأنك لست بحاجة إلى تحديد وقت للتنزيلات الطويلة عبر الإنترنت للحصول على ألعابك.



وهذا يعني أن ملفات الألعاب الكبيرة الحجم، مثل: Call of Duty: Black Ops Cold War ستستغرق وقتًا طويلًا لتنزيلها بالكامل. يستغرق تنزيل ملف بحجم 100 جيجابايت تسع ساعات ونصف تقريبًا على اتصال بسرعة 25 ميجابت في الثانية، ولكن مع جهاز PS5 الذي يحتوى على محرك أقراص، يمكنك التخلص من أوقات التنزيل الطويلة للألعاب ذات الأحجام الكبيرة عن طريق تشغيلها من محرك الأقراص مباشرة.







