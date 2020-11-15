إذا كنت على استعداد لشراء أحد حواسيب ماك الجديدة من آبل التي تعمل بمعالج M1 الجديد، فلديك حاسوبان للاختيار من بينهما، وهما: (ماك بوك برو) MacBook Pro بقياس 13 بوصة بسعر يبدأ من 1,299 دولارًا، أو (ماك بوك أير) MacBook Air بقياس 13 بوصة بسعر 999 دولارًا.

وبينما يعمل كلا الحاسوبين بمعالج M1 الجديد الذي يُعد أقوى شريحة صنعتها آبل على الإطلاق، ولكن هناك بعض الاختلافات الملحوظة بين الحاسوبين إلا أنها ليست كافية لتبرير فارق السعر الكبير بينهما.

لماذا يجب عليك شراء حاسوب MacBook Air الجديد بدلًا من Pro؟

التصميم:

يأتي حاسوب MacBook Air الجديد بتصميم أكثر أناقة وأخف وزناً من طراز حاسوب MacBook Pro، حيث يزن 2.8 رطلًا ويبلغ سمكه 0.16 بوصة إلى 0.63 بوصة، بينما يبلغ وزن طراز MacBook Pro الجديد 3 أرطال ويبلغ سمكه 0.61 بوصة، ومع أن حاسوب MacBook Pro لديه شاشة Touch Bar، والتي يمكن أن تكون مفيدة للاختصارات إلا أنها ليست ميزة يمكن أن تكون بارزة.

الأداء:

يحتوي حاسوب (ماك بوك أير) الجديد على شريحة M1 نفسها الموجودة في حاسوب MacBook Pro وهذا يعني أنك تحصل على النوى الأربعة نفسها عالية الطاقة مع 4 أنوية أخرى عالية الكفاءة لموازنة أعباء العمل الثقيلة مع المهام.

وفي حين أن حاسوب MacBook Air يحتوي على وحدة معالجة رسومات ذات 7 أنوية، فإن حاسوب MacBook Pro يرفع المنافسة قليلًا حيث تتضمن 8 أنوية، ومع ذلك لا يبدو هذا فرقًا كبيرًا للكثير من المستخدمين.

ونجد أن المواصفات الأخرى متشابهة تمامًا، حيث يبدأ كلا الحاسوبين بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت مع خيار 16 جيجابايت، وتبلغ سعة التخزين لكليهما 256 جيجابايت مع خيار توسعتها لتصل إلى 2 تيرابايت.

الشاشة ومكبرات الصوت:

يتمتع حاسوب MacBook Pro بميزة واضحة عندما يتعلق الأمر بالشاشة، حيث تأتي بدرجة سطوع تبلغ 500 شمعة/المتر المربع، بينما حاسوب MacBook Air تبلع درجة سطوع شاشته 400 شمعة/المتر المربع ولكن يدعم ميزة التدرج اللوني الواسع P3، ويحظى كلا الحاسوبين بدعم تقنية (True Tone).



إذا كنت تهتم حقًا بجودة الصوت، فإن حاسوب MacBook Pro يتميز بمكبرات صوت استريو ذات نطاق ديناميكي عالٍ وصوت استريو عريض مع دعم ميزة Dolby Atmos بالإضافة إلى ذلك، تحصل على ثلاث ميكروفونات بجودة الإستوريو.

بينما يحتوي حاسوب MacBook Air أيضًا على مكبرات صوت استريو وثلاثة ميكروفونات، لكنه لا يقدم مستوى جودة الصوت نفسها الموجودة في حاسوب MacBook Pro.

عمر البطارية:

ربما يكون هذا هو الاختلاف البارز بين الحاسوبين، حيث يصل عمر بطارية حاسوب MacBook Air إلى 18 ساعة عند بث الفيديو و 15 ساعة عند تصفح الويب، مقارنة مع 20 و 17 ساعة في حاسوب MacBook Pro.

إذًا، لماذا عليك شراء حاسوب MacBook Air بدلًا من Pro؟

حتى الآن من غير المعروف مدى جودة تعامل حاسوب MacBook Air أو MacBook Pro الجديدان مع التطبيقات التي تدعم شرائح شركة إنتل القديمة حتى الآن، ولكن بناءً على المواصفات والميزات يمكن القول إن شراء حاسوب MacBook Air أكثر من مناسب لك، حيث ستحصل على حاسوب أنحف وأخف وزنًا مع الأداء نفسه مقابل سعر أقل بكثير.





