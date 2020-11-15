جوجل تحذر مستخدمي جوجل درايف من حذف ملفاتهم.. إليك التفاصيل

أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء الماضي عن تحديث لسياسات التخزين عبر حساب جوجل، يشمل هذا التحديث كل من جيميل، وجوجل درايف، وخدمة الصور (Google Photos)، ولكن معظم المواقع والأخبار ركزت فقط على التغييرات التي ستحدث في خدمة (Google Photos) في حين تجاهلت بعض التغييرات الأخرى المهمة.

أعلنت جوجل عن إنهاء ميزة النسخ الاحتياطي المجاني غير المحدود في خدمة الصور (Google Photos)، حيث إنها ستحتسب أي صورة أو مقطع فيديو جديد تقوم بتحميله بجودة عالية في الخدمة ضمن المساحة التخزينية المجانية المتاحة لك في حساب جوجل الخاص بك التي تبلغ 15 جيجابايت أو أي مساحة تخزينية إضافية اشتريتها كعضو في (Google One)، وذلك اعتبارًا من 1 يونيو القادم.

كما ستحتسب الرسائل الإلكترونية والمرفقات في جيميل، منها: مجلد (الرسائل غير المرغوب فيها) و(المهملات)، وجميع الملفات المحفوظة في جوجل درايف – بما يشمل: المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية والرسومات والنماذج وملفات Jamboard وملفات PDF – ضمن هذه المساحة التخزينية المتاحة لك.

ولكن الأهم من ذلك أن جوجل أعلنت عن سياسة جديدة للحسابات غير النشيطة أو التي تجاوزت حد سعتها التخزينية عبر جيميل وجوجل درايف وخدمة الصور تنص على ما يلي:

إذا كان حسابك غير نشيط في واحدة أو أكثر من هذه الخدمات لمدة عامين (24 شهرًا)، ستحذف جوجل المحتوى الموجود في الخدمة بعد مرور هذه المدة.

إذا تجاوزت حد السعة التخزينية المخصصة لك لمدة عامين أو أكثر، ولم تحذف شيء أو تشترِ مساحة تخزينية إضافية، ستحذف جوجل كل المحتوى المحفوظة في منتجاتها التي استخدمتها.

هل ستتواصل معك جوجل قبل حذف المحتوى من الخدمة؟

نعم؛ عند التوقف عن استخدام أي خدمة من خدمات جوجل لمدة عامين، سترسل جوجل إليك إشعارًا عبر البريد الإلكتروني وإشعارات ضمن الخدمة نفسها، حيث ستتواصل معك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل أن تحذف المحتوى نهائيًا. مما يمنحك الفرصة لتجنب الحذف عن طريق تنشيط حسابك في الخدمة مرة أخرى، أو تنزيل المحتوى من الخدمة قبل حذفه.

ملاحظة مهمة: يجب تنشيط حسابك في كل خدمة من خدمات جوجل على حدة، على سبيل المثال: إذا كنت غير نشيط لمدة عامين في خدمة (Google Photos) ولكن لا تزال نشيطًا في جيميل وجوجل درايف، ستحذف جوجل المحتوى المحفوظ في خدمة (Google Photos) فقط، ولكن سيظل المحتوى في الخدمات الأخرى كما هو في حال كان حسابك نشيطًا فيها.

كيفية الحفاظ على حسابك نشيطًا في كل خدمة تستخدمها:

تقول جوجل: “إن أبسط طريقة للحفاظ على حسابك نشيطًا هي تسجيل الدخول إلى حسابك في جيميل، أو جوجل درايف، أو Google Photos من خلال الويب أو تطبيق الهاتف بشكل دوري”.

تجدر الإشارة إلى أنه قد يكون لديك حسابات متعددة قمت بإعدادها في جهازك، لذلك يجب تنشيط كل منها، لأنه يتم اعتبار النشاط حسب الحساب، وليس حسب الجهاز. لذلك تأكّد من أنك تستخدم الخدمات لجميع الحسابات التي تريد بقائها نشيطة بشكل دوري.







