أوبر تخطط لبيع قسم السيارات الذاتية القيادة

تفيد التقارير بأن شركة النقل التشاركي أوبر تجري محادثات لبيع قسم السيارات الذاتية القيادة أو ما يعرف باسم مجموعة أوبر للتقنيات المتقدمة UberATG لمنافستها الناشئة Aurora Innovation.

ويعني ذلك – في حال حدوثه – نهاية الطريق لقسم السيارات الذاتية القيادة الذي بلغت قيمته 7.25 مليارات دولار في شهر يوليو الماضي، لكنه يعاني من مشاكل مستمرة.

ولا تزال شروط الصفقة غير معروفة، وتقول المصادر: إن الشركتين تجريان محادثات منذ شهر أكتوبر.

وفي شهر مارس من عام 2019، تجنبت أوبر اتهامات جنائية في وفاة (إيلين هيرزبيرج) Elaine Herzberg عام 2018 في مدينة (تيمبي) Tempe بولاية أريزونا، وهي أول حالة وفاة على الإطلاق تتعلق بسيارة ذاتية القيادة.

ووجد المحققون الفيدراليون أن أوبر وسائق السلامة خلف مقود السيارة وولاية أريزونا تشاركوا جميعًا جزءًا من اللوم في الحادث.

وأنهى الحادث برنامج اختبار أوبر في مدينة (تيمبي) Tempe، لكن الشركة واصلت الاختبار في (بيتسبرغ) Pittsburgh، حيث يقع المقر الرئيسي لقسم السيارات الذاتية القيادة.

وشاركت مجموعة أوبر للتقنيات المتقدمة UberATG في دعوى قضائية تتعلق بالأسرار التجارية مع منافستها (وايمو) Waymo، المملوكة لشركة جوجل، وقامت أوبر بتسوية القضية بشكل غير متوقع في شهر فبراير 2018.

وفي حين أن قطاع “مجموعة أوبر للتقنيات المتقدمة UberATG والتقنيات الأخرى” قد حقق إيرادات بلغت 25 مليون دولار في الربع الثالث، فقد شهد هذا القطاع خسارة صافية قدرها 303 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

وقالت أوبر: إنها تكبدت خسارة بقيمة 457 مليون دولار بسبب الأبحاث ونفقات التطوير لمبادرات مجموعة أوبر للتقنيات المتقدمة والتقنيات الأخرى، التي تشمل Uber Elevate.

وتم تأسيس Aurora Innovation في عام 2017 على يد (كريس أورمسون) Chris Urmson، المهندس الرئيسي السابق لمشروع جوجل للقيادة الذاتية.

وانصب تركيز الشركة بشكل كبير على تطوير مجموعة القيادة الذاتية الكاملة، وهي التكنولوجيا الأساسية التي تسمح للمركبات بالتنقل عبر الطرق السريعة وشوارع المدينة دون وجود سائق بشري خلف عجلة القيادة.

وبلغ أحدث تقييم للشركة الناشئة نحو 2.5 مليار دولار، وقالت Aurora Innovation في شهر يوليو: إنها توسع نطاق اختباراتها للمركبات الذاتية القيادة في تكساس.

وبدأت قفزة أوبر العامة في مجال تكنولوجيا السيارات المستقلة بشكل جدي في أوائل عام 2015 عندما أعلنت الشركة عن شراكة إستراتيجية مع المركز الوطني للروبوتات بجامعة كارنيجي ميلون.





