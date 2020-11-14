iOS 14.3 يقترح تطبيقات خارجية للمستخدمين

تحاول شركة آبل تهدئة مخاوف مكافحة الاحتكار من خلال اقتراح تطبيقات خارجية على مالكي آيفون وآيباد الجدد، مما يوجد طريقة جديدة لتجنب هذه الاتهامات وحتى العقوبات من الحكومات في جميع أنحاء العالم.

وواجهت الشركة العديد من تحقيقات مكافحة الاحتكار في العام الماضي، بعد أن اتهمها مطورو التطبيقات، مثل Spotify و Rakuten، بتمييز تطبيقاتها بشكل غير عادل ضد تطبيقاتهم.

ويبدو أن آبل تطور ميزة جديدة قد تعالج على الأقل أحد المخاوف الشائعة، وذلك من خلال اقتراح التطبيقات الخارجية – تطبيقات لا تصنعها آبل – لمستخدمي آيفون وآيباد عند إعداد أجهزتهم لأول مرة.

وظهرت الميزة في الإصدار التجريبي الجديد للمطورين من نظام التشغيل iOS 14.3، ويبدو واضحًا جدًا من النص المصاحب أن الميزة مصممة لإرضاء البلدان التي تتبنى وجهة نظر مخالفة لموقف آبل الحالي.

وتكشف التعليمات البرمجية عن قائمة جديدة في عملية الإعداد تعرض اقتراحات لتطبيقات App Store حتى قبل أن يبدأ المستخدم باستخدامها الجهاز.

وتتضمن التعليمات البرمجية عبارة “امتثالًا للمتطلبات القانونية الإقليمية، استمر في عرض التطبيقات المتاحة للتنزيل”.

ويعني ذلك أن القسم الجديد من عملية الإعداد لن يظهر لجميع المستخدمين، بل لبعض البلدان فقط، بناءً على القوانين المحلية.

ومن غير الواضح في أي المناطق ستفعل آبل هذه الميزة الجديدة، لكن من المرجح أن يتم تنفيذها أولًا في دول الاتحاد الأوروبي.

وتم في العام الماضي رفع دعوى قضائية ضد جوجل في أوروبا لإجبارها مستخدمي أندرويد على استخدام خدمتها للبحث ومتصفحها للويب كروم، وتقترح الآن أجهزة أندرويد المباعة هناك متصفحات ويب أخرى للمستخدمين الجدد.

وانضمت اليابان في الآونة الأخيرة إلى قائمة البلدان التي تحقق مع شركة آبل بشأن مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار، وتشمل قائمة البلدان الآن كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية.

وتتعلق معظم الاتهامات بإعطاء آبل الأولوية لتطبيقاتها وعدم تقديم الفرص نفسها لمطوري App Store.

وقد اتهمت الشركات الكبيرة، مثل: Epic Games و Spotify، شركة آبل بأنها محتكرة بسبب إرشادات متجر التطبيقات.





