بدأت شركة سوني يوم الخميس الماضي بطرح منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5، وبذلك أصبح البحث عن الملحقات التي يمكن إقرانها مع منصة الألعاب الجديدة أمرًا ضروريًا للغاية، لذا في هذا المقال سنلقي نظرة عن أفضل الملحقات التي يمكنك إقرانها مع منصة الألعاب الجديدة للحصول على تجربة لعب غامرة ومثيرة.

إليك 6 من أفضل ملحقات منصة الألعاب بلاي ستيشن 5:

1- وحدة التحكم اللاسلكية DualSense:

تعتبر DualSense هي وحدة التحكم اللاسلكية الرسمية لمنصة الألعاب PlayStation 5 الجديدة، حيث قامت شركة سوني بتصميمها بشكل جديد كليًا خاصة فيما يتعلق بالحجم لتصبح أكبر بعد الشكاوى التي قدمها مستخدمو الطراز السابق مع منصة الألعاب PS4.

كما قامت الشركة أيضًا بدعمها بالعديد من الميزات، مثل: ردود الفعل اللمسية والمشغلات التكيفية وميكرفون مدمج، لذا يمكنك التأكد من أنك ستمتلك وحدة تحكم مريحة ستوفر لك تجربة لعب غامرة بطريقة لا يمكن للعديد من وحدات التحكم الأخرى القيام بها.

يمكنك الآن حجز وحدة التحكم DualSense سابقًا في متجر أمازون السعودية بسعر 349 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني، حيث ستطرح هذه الوحدة في الأسواق يوم الخميس المقبل 19 نوفمبر.



2- وحدة التحكم اللاسلكية Razer Raiju Ultimate:

من المهم ملاحظة أنه إذا كنت تتطلع إلى لعب بعض ألعاب منصة PlayStation 5 الحديثة وترغب في تجربة الميزات العديدة التي تقدمها هذه الألعاب فإن خيارك الوحيد هو وحدة التحكم DualSense من سوني، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في شراء وحدة تحكم جديدة ستعمل أيضًا مع العديد من ألعاب PS5 المتوافقة مع الإصدارات السابقة، فإن وحدة التحكم Raiju Ultimate من شركة Razer هي واحدة من أفضل وحدات التحكم التي يمكنك الحصول عليها.

حيث تتميز بأنها أكبر حجمًا من وحدة التحكم DualShock 4، مما يعني أنها ستكون مناسبة أكثر للاعبين الذين يرغبون في وحدة تحكم كبيرة لتجربة لعب مريحة، كما تتميز (بأذرع تحكم) Thumbsticks قابلة للتخصيص بالإضافة إلى أجزاء أخرى قابلة للتبديل.

تتوفر وحدة التحكم Razer Raiju Ultimate بسعر 1,069 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها من موقع أمازون السعودية مع خصم 23%، أي بسعر 819 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- سماعات الرأس السلكية Razer Kraken X:

إذا كنت ترغب في شراء سماعة رأس سلكية ولست مستعدًا لشراء إحدى سماعات منصة الألعاب PlayStation 5 الرسمية، فإن شراء سماعة الرأس السلكية Kraken X من شركة Razer قد يكون خيارًا جيدًا بالنسبة لك خاصة مع سعرها المعقول للغاية.

ومع أنه ربما قد لا يكون شرائها هو الخيار الأكثر تميزًا، إلا أنها تتميز بقدرة صوت محيطي 7.1 ومتوافقة مع معظم طرز منصات الألعاب تقريبًا، بالإضافة إلى الحاسوب الشخصي، كما أن سماعة الرأس هذه تأتي بتصميم مريح بشكل لا يصدق، حيث تأتي مزودة بطوق رأس أنيق ومريح للتأكد من أنك لن تشعر بالألم عند وضعها على أذنيك لفترة طويلة، بالإضافة إلى أزرار تحكم مضمنة.

تتوفر سماعة الرأس السلكية Razer Kraken X في موقع أمازون السعودية بسعر 241 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- سماعة الرأس اللاسلكية PULSE 3D:

سماعة الرأس اللاسلكية PULSE 3D هي السماعة الرسمية لمنصة الألعاب PlayStation 5، وهي أحدث سماعة رأس تصدرها شركة سوني ضمن سلسلة سماعات الرأس الخاص به، وتدعم صوت ثلاثي الأبعاد وميكروفونات مزدوجة لإلغاء الضوضاء للحصول على وضوح صوتي مطلق، وبطارية تصل إلى 12 ساعة بشحنة واحدة.

تتوفر سماعة الرأس اللاسلكية PULSE 3D بسعر 99.99 دولارًا.



5- وحدة شحن وحدات التحكم:

من الملحقات التي قدمتها شركة سوني لمنصة PS5 وحدة تُسمى (DualSense Charging Station) تسمح لك بشحن وحدتى تحكم من طراز (DualSense) في الوقت نفسه، وتتميز بتصميمها البسيط، وسهولة استخدامها.



تتوفر وحدة (DualSense Charging Station) بسعر 29.99 دولارًا فقط.



6- جهاز التحكم عن بُعد:

يتيح لك جهاز (PS5 Media Remote) التحكم سهولة في مجموعة كبيرة من وسائل الترفيه التي يمكنك تشغيلها في منصة PS5، حيث يضم الجهاز أزرارًا مخصصة للتطبيقات، حيث يمكنك تشغيل تطبيق Disney plus، و Netflix، و Spotify، ويوتيوب بضغطة زر واحدة.

بالإضافة إلى عناصر للتحكم في تشغيل الوسائط، حيث يمكنك التنقل سريعًا في الوسائط باستخدام أزرار التشغيل والإيقاف المؤقت المضمنة، والتقديم السريع، والرجوع السريع.



يتوفر جهاز (PS5 Media Remote) بسعر 29.99 دولارًا.







