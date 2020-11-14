أجهزة Pixel القادمة خاضعة لشروط Google Photos

أكدت شركة جوجل أن أجهزة Google Pixel المستقبلية لن تحتوي على نسخ احتياطي مجاني عبر خدمة Google Photos، بخيار الجودة العالية المعتاد الذي توفره هواتف بكسل الحالية.

وكانت الشركة قد ذكرت أن جميع وحدات Google Pixel المباعة الآن معفاة من التغييرات، بحيث لن يطبق عليها شروط التخزين غير المحدود في الأول من شهر يونيو 2021.

ويعني ذلك أن أجهزة Google Pixel الحالية هي الأخيرة التي تأتي مع تحميلات مجانية غير محدودة عالية الجودة ضمن Google Photos.

وبالرغم من عدم وجود الكثير من المعلومات في الوقت الحالي بشأن المجموعة التالية من أجهزة Google Pixel، فمن المؤكد أنها فقدت ميزة كبيرة.

وتشتهر هواتف Google Pixel بكاميراتها، لذلك من المحتمل أن يمتلكها المالكون جزئيًا لأنهم يخططون لالتقاط أكبر عدد ممكن من الصور، مع العلم أنهم سيكونون قادرين على الاحتفاظ بها جميعًا.

ومع اختفاء النسخ الاحتياطي غير المحدود لهذه الصور إلى خدمة Google Photos، يمكن أن تصبح كاميرا Pixel نقطة بيع أقل أهمية لمجموعة الهواتف.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقلل فيها جوجل من ميزات أجهزة Google Pixel، حيث كانت إحدى نقاط بيع هذه الأجهزة هي ميزة تخزين الصور بجودة أصلية بشكل مجاني، دون الضغط الذي تطبقه Google Photos على معظم التحميلات من أجل تقديم مساحة تخزين مجانية.

ويتعين على المستخدمين في شهر يونيو إما البدء في الدفع مقابل خطط تخزين Google One بعد أن يصلوا إلى الحد الأقصى البالغ 15 جيجابايت للحسابات المجانية، أو حفظ الصور في خدمة أخرى.

وأطلقت جوجل الخدمة في عام 2015 مع ميزة النسخ الاحتياطي غير المحدود بجودة منخفضة، لكنها جيدة بدرجة كافية لمعظم المستخدمين.

وقالت الشركة في تدوينة: إن الطلب المتزايد على التخزين يعني أنه لم يعد بإمكان خدمة Google Photos احترام السياسة القديمة ذات السعة غير المحدودة للصور العالية الجودة.

وأضاف: سيتم وضع حد أقصى لتخزين الصور، مع الملفات في خدمات تحرير المستندات من جوجل، بإجمالي يصل إلى 15 جيجابايت.

وكانت الصور ذات الجودة الأصلية، أو النسخ العالية الدقة، هي الوحيدة التي تم حسابها سابقًا مقابل الحد الأقصى.





