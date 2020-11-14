تتيح لك منصة (فيسبوك) Facebook إمكانية ضبط إعدادات الخصوصية لحسابك الشخصي للحد من الأشخاص الذي يمكنهم رؤية معلوماتك الخاصة، ومنشوراتك، بالإضافة إلى ذلك أيضا يمكنك ضبط إعدادات الخصوصية لمنشورات محددة تقوم بنشرها في صفحتك الرئيسية ليطلع عليها أشخاص محددون دون متابعيك.

إليك كيفية إدارة إعدادات الخصوصية لمنشورات محددة في فيسبوك:

أولًا: كيفية الوصول إلى إعدادات الخصوصية العامة في فيسبوك:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في فيسبوك

اضغط على رمز السهم الموجود في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

من القائمة المنسدلة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings & privacy.

في النافذة الجديدة، اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy في الجهة اليسرى من الشاشة.

في لوحة التحكم هذه يمكنك التحكم في الكثير من الأشياء المختلفة، مثل: في قسم (نشاطك) Your activity يمكنك تحديد الأشخاص الذي يمكنهم مشاهدة المنشورات السابقة، كما يمكنك أيضًا مراجعة المشاركات التي تم وضع علامة باسمك فيها، كما يمكنك تغيير الإعدادات لجميع المنشورات المستقبلية.

ثانيًا: كيفية إعداد ضوابط الخصوصية المتقدمة للمنشورات:

قوائم الخصوصية التي نظرنا إليها حتى الآن كانت عامة جدًا، لكن فيسبوك يوفر أيضًا إعدادات أكثر تقدمًا، من خلال القوائم الموجودة في الجهة اليسرى نفسها، حيث يساعدك في منحك مزيدًا من التحكم في مشاركاتك وكذلك كيفية استخدام الأشخاص الآخرين للمحتوى الخاص بك، والتي تشمل:

1- المنشورات العامة:

بالضغط على علامة التبويب (المنشورات العامة) Public Posts في الجهة اليسرى من الشاشة،يمكنك اختيار جعل بعض المنشورات عامة، يمكنك ضبط عناصر التحكم لتغيير مدى كونها عامة، على سبيل المثال: يمكنك اختيار هل يمكن للأشخاص التعليق على هذه المنشورات.

كما يمكنك الوصول إلى أدوات وعوامل تصفية المنشورات العامة، بالإضافة إلى التحكم فيومن يمكنه متابعتك على الإطلاق، والتحكم فيمن يمكنه التعليق على منشوراتك وكيف يمكن للأشخاص التفاعل مع معلوماتك العامة.

2- ضبط إعدادات الإشارة إليك في المنشورات:

باستخدام إعداد (الحساب الشخصي والإشارة إليك) Profile and Tagging، يمكنك ضبط أذونات المنشورات التي ينشرها الآخرون على صفحتك الرئيسية، ويتضمن ذلك من يمكنه النشر في صفحتك، ومن يمكنه رؤية ما نشره الآخرون على صفحتك الرئيسية.

كما يمكنك ضبط إعداد (المراجعة) Reviewing للتأكد من أنه يمكنك الموافقة على المنشورات التي يشاركها الآخرون معك قبل ظهورها في صفحتك الرئيسية.

ثالثًا: كيفية إدارة إعدادات الخصوصية في المنشورات الفردية:

يمكنك إدارة إعداد الخصوصية لأي منشور بشكل فردي في صفحتك الرئيسية مباشرةً دون الحاجة إلى تغيير إعداداتك العامة، حيث يمكنك بمجرد إنشاء المنشور في الحقل الخاص بذلك في صفحتك الرئيسية، الضغط على رمز السهم ضمن خيار (عام) Public في المنشور نفسه.

وسيؤدى ذلك، إلى ظهور قائمة منسدلة تحتوي على خيارات لمن يمكنه مشاهدة المنشور، وتتضمن:

(عام) Public : يمكن لأي شخص مشاهدة المشاركات العامة، من ضمنهم الأشخاص الذين ليس لديهم حساب في فيسبوك.

(الأصدقاء) Friends : هؤلاء هم الأشخاص الذين قبلت طلبات الصداقة منهم مباشرة.

(أنا فقط) Only Me : فقط أنت من يمكنه مشاهدة المنشور.

(أصدقاء محدّدون) Specific Friends : تحديد الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدة المنشور.

(الأصدقاء باستثناء) Friends Except : يمكن للجميع مشاهدة المنشور باستثناء الأشخاص الذين تقوم بتحديدهم.

(مخصص) Custom: يتيح لك خياران، أحدهما للأصدقاء الذين يمكنهم مشاهدة المنشور والآخر للأصدقاء الذين لا يمكنهم مشاهدة المنشور.





