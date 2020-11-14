كوالكوم تؤكد الحصول على ترخيص لتزويد هواوي بالرقائق

في الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير عن شركات حصلت على ترخيص لتزويد شركة هواوي بالرقائق، وذلك في ظل العقوبات الأمريكية التي تمنع على الشركات تزويد الشركة الصينية بالرقائق بدون ترخيص.

ونُشرت قبل بضعة أيام تقارير تفيد بأن شركة كوالكوم الأمريكية حصلت على تراخيص لتزويد هواوي بالرقائق. ومع ذلك، يوضح أحدث تقرير أن كوالكوم لا يمكنها توفير جميع الرقائق للشركة. فبالنسبة لرقائق الهواتف الذكية، لا يمكن للشركة توفير رقائق أعلى من رقائق الجيل الرابع 4G.

وبحسب تقرير من (ديلي بيزنس نيوز) Daily Business News، أكدت شركة كوالكوم هذه التقارير رسميًا. وقال المتحدث باسم الشركة: “لقد حصلنا على تراخيص لشركة هواوي لبعض المنتجات، ويشمل ذلك بعض منتجات 4G”.

ومع ذلك، لم تكشف كوالكوم عن موعد بدء توريد منتجات الجيل الخامس 5G إلى هواوي. ولكن يُقال: إن هذا لن يكون ممكنًا في الوقت الحالي. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، انتشرت أنباء عن حصول شركة كوالكوم على ترخيص للتوريد إلى الشركة. وصرح (كي بنك) KeyBanc – وهو بنك استثماري مشهور في وول ستريت – في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أن كوالكوم حصلت على ترخيص تصدير لتزويد الشركة برقائق 4G.

وفي 30 تموز/ يوليو، أعلنت شركة كوالكوم أنها توصلت إلى اتفاقية ترخيص براءة اختراع مع هواوي. وستحصل كوالكوم على رسوم قدره 1.8 مليار دولار لترخيص براءات الاختراع لمرة واحدة.

وبالإضافة إلى كوالكوم، أكدت شركات أخرى، مثل: إنتل، و(أي إم دي)، و(سكاي وركس) Skyworks، إضافةً إلى العديد من الشركات الأخرى المصنعة للرقائق أنها حصلت على ترخيص لتزويد هواوي.

وقبل إصدار تقريرها المالي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، صرح الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم أن الشركة تقدمت بطلب إلى الحكومة الأمريكية للحصول على ترخيص لبيع الرقائق إلى هواوي، لكنها لم تتلق أي رد.

وقال مصدر مقرب من هواوي أن ترخيص كوالكوم لتزويد الشركة الصينية سوف يخفف معضلة توفير الرقائق لسلسلتي الشركة من الهواتف المتقدمة: (بي) P، و(ميت) Mate.

وكشف رئيس شركة هواوي (جو بينج) في خطاب عام أنه إذا سمحت الولايات المتحدة بذلك، فإن الشركة مستعدة لاستخدام رقائق كوالكوم. ويبدو الآن أن الولايات المتحدة ستمنح الإذن للشركات لتزويد الشركة الصينية، ولكن شريطة أن يشمل ذلك رقائق الجيل الخامس 5G.





