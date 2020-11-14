إذا كنت تمتلك إحدى منصات الألعاب (بلاي ستيشن) PlayStation من شركة سوني، فمن المحتمل أنك سمعت بمصطلح (شبكة بلاي ستيشن) PlayStation Network الذي يرمز له اختصارًا باسم PSN، ولكن ما هي PSN، وماذا تفعل، وما هي الخدمات التي تقدمها وماذا يجب أن تعرفه عنها كلاعب؟

إليك كل ما تريد معرفته عن خدمة PlayStation Network من سوني:

ما هي خدمة PlayStation Network:

هي خدمة تسمح لأي شخص لديه حساب PlayStation بالوصول إلى خدمات متنوعة لأنظمة الألعاب الخاصة به، منها: إضافة الأصدقاء والاستمتاع بالألعاب في منصة PlayStation، أو عبر أجهزة متصلة أخرى، وشراء الألعاب الرقمية من متجر بلاي ستيشن ، وغيرها، كما تستخدم الخدمة جميع ميزات بلاي ستيشن عبر الإنترنت، مثل: الدردشة الجماعية واللعب عن بُعد ومشاركة اللعب.

أطلقت شركة سوني خدمة PlayStation Network لأول مرة في نوفمبر 2006، بالتزامن مع إطلاق منصة الألعاب PlayStation 3، وتم توسيعها بمرور الوقت لدعم منصة الألعاب PS4 و PlayStation Vita، وستعمل مع PlayStation 5 أيضًا.

ويمكن لأي شخص إنشاء حساب PSN مجانًا، وعند القيام بذلك، ستقوم بإنشاء معرف PSN، الذي يحدد هويتك على الشبكة، وسيرى اللاعبون الآخرون معرف PSN الخاص بك عندما يلعبون معك، وبدءًا من طراز PS4 يمكنك أيضًا مشاركة اسمك الحقيقي في حسابك مع أصدقاء محددين.

والجدير بالذكر أن الخدمة قد عانت من اختراق أمني كبير في أبريل 2011، حيث قام المتسللون بالحصول على بيانات شخصية لحوالي 77 مليون مستخدم للخدمة، رداً على ذلك قامت سوني بإيقاف تشغيل خدمة PSN لمدة شهر تقريبًا، وبعد أن أصلحت الثغرة، منحت سوني جميع المستخدمين المتأثرين اشتراكًا مجانيًا في خدمة PlayStation Plus وعددًا من الألعاب المجانية.

ما هي أبرز الخدمات المضمنة في الخدمة:

1- PlayStation Plus:

هي خدمة اشتراك مدفوعة لها العديد من الفوائد، والأهم من ذلك، أنها ضرورية إذا كنت ترغب في اللعب عبر الإنترنت مع اللاعبين الآخرين في منصة الألعاب PS4 و PS5، بينما توفر منصة PS3 لعبًا مجانيًا عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك، تمنحك الخدمة ألعابًا مجانية كل شهر، يمكن الاحتفاظ بها وتشغيلها طالما أنك مشترك، مع ميزات أخرى، مثل: خصومات عند الشراء، والتحديثات التلقائية للنظام، والتخزين السحابي لحفظ الألعاب.

2- PlayStation Store:

هو متجر شركة سوني الرقمي للألعاب والوظائف الإضافية، ويمكنك الوصول إليه من خلال منصة الألعاب الخاص بك أو عبر متصفح الويب في المنصة، حيث يمكنك شراء الألعاب وتنزيلها مباشرة في منصة الألعاب الخاصة بك بدلاً من الاضطرار إلى إدخال قرص رقمي، ويمكن لأي شخص لديه حساب PSN الوصول إلى المتجر.

3- PlayStation Now:

هي خدمة بث الألعاب الرسمية من شركة سوني، وهي متوفرة باشتراك منفصل، وتتيح لك تشغيل مجموعة مختارة من ألعاب PS4 و PS3 و PS2 أو حاسوب شخصي يعمل بنظام التشغيل ويندوز، ونظرًا إلى أنك تقوم ببث الألعاب، فلن تضطر إلى تنزيل أي شيء على نظامك.

4- PlayStation Trophies:

هي خدمة لمنحك الجوائز الافتراضية عند تحقيق الأهداف المختلفة أثناء اللعب في منصة بلاي ستيشن، مثل: إكمال مستوى ما بنجاح أو جمع العديد من العناصر داخل اللعبة، وتأتي الجوائز الافتراضية في شكل كؤوس برونزية وفضية وذهبية وبلاتينية تظهر في ملفك الشخصي، مع العلم أن هذه الجوائز هي للمفاخرة مع أصدقائك وليس جوائز حقيقية.

5- PlayStation Music:

تتيح لك الخدمة الاستمتاع ببث محتوى موسيقى من تطبيق Spotify في منصة الألعاب PS4، حيث يمكنك فتح التطبيق للاستماع إلى الموسيقى من خلال شاشة التلفاز أو استخدام القائمة السريعة للاستماع أثناء اللعب إذا كنت لا تحب الموسيقى المضمنة في اللعبة.

6- PlayStation Video:

هي خدمة فيديو رقمية تشبه iTunes أو Google TV أو Amazon Prime Video حيث يمكنك استئجار الأفلام والبرامج التلفازية أو شراءها لمشاهدتها في منصة الألعاب الخاص بك أو الهاتف الذكي.

7- PlayStation App:

تقدم شركة سوني تطبيق (PlayStation App) المجاني لنظامي التشغيل أندرويد و iOS مما يتيح لك الوصول إلى حسابك واستخدام بعض الميزات من خلال هاتفك الذكي، حيث يمكنك تخصيص حسابك، والتسوق في متجر بلاي ستيشن.







