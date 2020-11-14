سامسونج تعلن رسميًا عن معالجها الأحدث ‏Exynos 1080‎

أعلنت عملاقة صناعة الهواتف الذكية الكورية سامسونج عن معالجها الجديد Exynos 1080 الموجه لفئة الهواتف المتوسطة المواصفات.

ويمتاز معالج Exynos 1080 الجديد بأنه أول معالج من سامسونج مصنوع بتقنية 5nm EUV FinFET، ويأتي خلفًا لمعالج Exynos 980 مع مودم شبكات الجيل الخامس 5G المدمج.

ويحتوي المعالج ثماني نوى؛ أربع من نوع Cortex-A78، وأربع من نوع Cortex-A55. وتأتي إحدى نوى Cortex-A78 بتردد 2.8 جيجاهرتز، في حين تعمل النوى الثلاث الأخرى بتردد 2.6 جيجاهرتز. أما نوى Cortex-A55، فهي تعمل بتردد 2.0 جيجاهرتز. ويحتوي المعالج وحدة معالج الرسومات Mali-G78 MP10.

ويحتوي Exynos 1080 مودم 5G NR Sub-6GHz الذي يوفر سرعة تنزيل قدرها 5.1 جيجابت في الثانية، وسرعة تحميل قدرها 1.28 جيجابت في الثانية. وهناك مودم 5G NR mmWave بسرعة تنزيل قدرها 3.67 جيجابت في الثانية، وسرعة تحميل قدرها 3.67 جيجابت في الثانية.

ويدعم المعالج الاتصال بتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية Wi-Fi (802.11ax)، كما يدعم المعالج كاميرا واحدة بدقة 200 ميجابكسل، أو كاميرتين بدقة 32 ميجابكسل لكل منهما. وهو يدعم أيضًا ترميز الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

ويدعم Exynos 1080 الجديد من سامسونج شاشة بدقة +WQHD بمعدل 90 هرتزًا، أو بدقة +FHD بمعدل 144 هرتزًا. ويدعم المعالج أيضًا ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5، أو LPDDR4x، كما يدعم ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1.

ويُتوقع إطلاق أولى الهواتف التي تحتوي معالج سامسونج الجديد مطلع عام 2021. وخلال حدث الإعلان عن المعالج في الصين، كشف ممثل للشركة عن أن شركة (فيفو) Vivo سكون أول من يطلق هاتفًا يعمل بالمعالج الجديد، كما فعلت العام الماضي مع معالج Exynos 980.

وفي خبر سابق، قالت ثلاثة مصادر مطلعة: إن شركة سامسونج قد تطلق هواتفها الذكية الرائدة من فئة Galaxy S قبل أكثر من شهر من المتوقع، وذلك في محاولة للاستحواذ على الحصة السوقية لشركة هواوي ودرء المنافسة من شركة آبل.

وتحدّت شركة هواوي ذات مرة مكانة سامسونج في سوق الهواتف الذكية العالمية، لكن المنافس الصيني يعاني بسبب القيود الأمريكية التي تخنق إمداداته من الرقاقات المستخدمة في الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات.





