جوجل تواجه غرامة بقيمة 26 مليون دولار في تركيا

فرضت السلطات التركية غرامة ضد شركة جوجل بقيمة 196.7 مليون ليرة تركية (26 مليون دولار) لخرقها قانون المنافسة في البلاد.

وقال بيان صادر عن مجلس المنافسة التركي يوم أمس الجمعة: إن المجلس فرض غرامة ضد جوجل بعد أن خلص تحقيقه إلى أنها انتهكت قواعد المنافسة العادلة بإستراتيجياتها الإعلانية.

وأضاف البيان: إن الشركة قد انتهكت شروط المنافسة العادلة بسبب الوصول غير العادل إلى مساحة الإعلان، وإن شركة التكنولوجيا العملاقة الواقع مقرها في كاليفورنيا كانت تسيء استخدام قوتها المهيمنة في السوق.

وتمثل هذه المرة الثانية التي يفرض فيها مجلس المنافسة التركي غرامة ضد شركة جوجل، إذ جرى تغريمها في شهر فبراير 2018 بمبلغ 98 مليون ليرة تركية لانتهاكها قانون المنافسة العادلة من خلال إعطاء الأولوية لبعض البائعين على غيرهم من حيث مساحة الإعلان.

ويحق لشركة جوجل تقديم استئناف ضد الحكم في محاكم أنقرة الإدارية خلال الستين يومًا القادمة.

وجعلت جوجل من الصعب على الشركات الظهور في عمليات البحث إذا لم تحقق عائدات إعلانات لجوجل، ودافعت شركة التكنولوجيا عن نفسها في 4 نوفمبر في قضية اتهمتها بإساءة استخدام قوتها المهيمنة في سوق محركات البحث لسحق منافسيها في السوق بإستراتيجياتها الإعلانية.

ومنح مجلس المنافسة الشركة الأمريكية ستة أشهر للوفاء بمتطلباته وإنهاء إستراتيجية الإعلان غير العادلة، ويتعين على جوجل أيضًا تقديم تقارير سنوية إلى المجلس حول إستراتيجية الإعلان لمحرك البحث الخاص بها لمدة خمس سنوات.

وخضعت إستراتيجية إعلانات جوجل للتدقيق في الاتحاد الأوروبي أيضًا، وفرضت المفوضية الأوروبية في عام 2018 غرامة قدرها 4.34 مليارات يورو ضد جوجل لانتهاكها قواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية للإعلان عبر الإنترنت بعد غرامة سابقة قدرها 2.4 مليار يورو في عام 2017.

وتلقت عملاقة البحث غرامة أخرى في شهر مارس 2019 قدرها 1.5 مليار يورو لإساءة استغلال هيمنتها لمنع مواقع الويب من استخدام وسطاء بخلاف منصة الإعلانات الخاصة بها AdSense، مما رفع إجمالي غرامات الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 8 مليارات يورو.





