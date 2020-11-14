جوجل تغلق تطبيق الواقع الافتراضي Expeditions

أنهت شركة جوجل دعمها لتطبيق الواقع الافتراضي الرحلات الاستكشافية Expeditions، بحيث ستتم إزالة التطبيق، الذي كان يقدم جولات تعليمية في الواقع الافتراضي، من متاجر تطبيقات iOS وأندرويد في 30 يونيو 2021.

واستثمرات معظم الشركات التقنية في الواقع الافتراضي قبل خمس سنوات ورأته المستقبل، وكانت إحدى جهود جوجل هي استخدام الواقع الافتراضي كوسيلة للسماح للطلاب بالذهاب في رحلات ميدانية افتراضية.

ومن المفترض ترحيل غالبية جولات التطبيق إلى تطبيق الفنون والثقافة Arts & Culture المنفصل من جوجل، مما يتيح للمستخدمين مشاهدة الجولات عبر الويب أو الجهاز المحمول.

ونشرت عملاقة البحث الأخبار في تدوينة، وصاغت القرار بشأن جعل جولات رحلات Expeditions في متناول الطلاب أثناء جائحة فيروس كورونا.

وكتبت (جينيفر هولاند) Jennifer Holland، مديرة إدارة البرامج التعليمية في جوجل: بالنظر إلى أن تطبيق الفنون والثقافة يقدم العديد من جولات Expeditions، فلن ندعم تطبيق Expeditions بعد الآن.

وأضافت: أدركنا أن التجارب الغامرة مع نظارات الواقع الافتراضي ليست دائمًا في متناول جميع المتعلمين، ونأمل أن يوفر هذا للمعلمين جسرًا لمواصلة استخدام المحتوى الغامر لتغيير فصولهم الدراسية وإثراء تجربة التعلم لطلابهم.

وأطلقت جوجل التطبيق لنظارة الواقع الافتراضي المصنعة من الورق المقوى Cardboard VR في عام 2015 كتجربة وصول محدودة للمعلمين.

وأتاحت التطبيق بعد عام للجميع عبر نظام أندرويد، واستمرت في بيع مجموعات أدوات Expedition الخاصة التي تضمنت جهازًا لوحيًا وهواتف ونظارة الواقع الافتراضي Cardboard VR وجهاز توجيه للرحلات الميدانية الافتراضية.

وتضمنت جولات التطبيق صورًا بانورامية بزاوية 360 درجة لمشاهدة المتاحف والمهرجانات والعجائب البعيدة في العالم.

وتراجعت جوجل منذ ذلك الحين عن الواقع الافتراضي، وأوقفت الشركة منصة Daydream VR وجعلت Cardboard VR في العام الماضي مشروع مجتمعي مفتوح المصدر.

ويحقق Expeditions أداءً أفضل من Daydream من خلال دمجه في تطبيق الفنون والثقافة، الذي يُعد موطنًا لمجموعات المتاحف وتجارب الواقع المعزز الأخرى، ويمكنك أيضًا عرض بعض محتويات تطبيق الفنون والثقافة عبر Cardboard VR.

وتنهي جوجل أيضًا دعم ميزة Tour Creator، التي تتيح للأشخاص إجراء جولاتهم الخاصة في Expeditions، بحيث لن تكون ميزة Tour Creator متاحة بعد 30 يونيو من العام المقبل.

وتسمح جوجل للمستخدمين بتصدير الأصول من جولاتهم الحالية في الأشهر المقبلة.





