جوجل تريد دمج Nest Audio مع Chromecast

تعمل شركة جوجل على دمج أجهزة البث Chromecast ومكبرات الصوت Nest Audio، وذلك وفقًا لتعليق من متحدث باسم الشركة لصحيفة وول ستريت جورنال، في خطوة من شأنها أن تمنح أدوات جوجل للمنزل الذكي والبث تكافؤًا في الميزات مع أمازون وآبل.

ويُعد Nest Audio أحدث مكبر صوت ذكي من جوجل، ويحل محل Google Home الأصلي الذي تم إطلاقه في عام 2016، ويوفر Nest Audio جودة صوت أفضل إلى جانب شكل جمالي بسبب هيكله المغطى بالقماش.

وبينما يمثل مكبر الصوت خيارًا رائعًا لبث الموسيقى والاستماع إلى ملفات البودكاست، ستتمكن قريبًا من استخدام مكبر الصوت الذكي الجديد من جوجل لمشاهدة الأفلام والبرامج المتلفزة.

ويمكن لمالكي Nest Audio أو Google Home ربط مكبرات الصوت الذكية مع Chromecast للتحكم في الموسيقى والفيديو عبر جهاز التلفاز، لكن لم يكن من الممكن استخدامها كمكبرات صوت افتراضية للتلفاز.

وبمجرد تشغيل الميزة، سيتمكن مالكو Nest Audio من إقران مكبرات الصوت الخاصة بهم مع Chromecast لتكوين نظام المسرح المنزلي.

وتحاول جوجل اللحاق بركب أمازون وآبل، حيث تتيح أمازون للعملاء استخدام أجهزة Echo الخاصة بهم للتحكم في أجهزة تلفاز Fire وإخراج الصوت.

كما تتيح آبل للعملاء ربط كل من مكبرات الصوت HomePod و HomePod mini بمنصة Apple TV – توفر Apple TV 4K و HomePod الكامل الحجم تكاملًا إضافيًا مع دعم Dolby Atmos الافتراضي.

ولم تقدم جوجل أي تفاصيل أخرى حول تكامل Chromecast، وستكون منصة Chromecast الجديدة مع Google TV بالتأكيد أول من يحصل على الميزة الجديدة.

ومع ذلك، ليس من الواضح هل أجهزة Chromecast القديمة، ومن ضمنها Chromecast Ultra وأجهزة التلفاز الذكية المزودة بكروم كاست المدمج، ستدعم التكامل.

كما من غير الواضح أيضًا هل تريد جوجل توسيع عملية الدمج لتشمل مكبرات صوت Google Smart الأخرى، مثل Nest Mini و Google Home الأصلي و Google Home Max، أم أن عملية الدمج ستبقى حصرية لجهاز Nest Audio.

ولم تشارك جوجل مخططًا زمنيًا للوقت الذي تخطط فيه لطرح دمج Chromecast مع Nest Audio.





