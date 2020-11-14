تقرير يكشف عن أكثر الهواتف الذكية مبيعًا في الربع الثالث من 2020‏

أظهر أحدث تقرير من شركة أبحاث السوق (كاناليس) Canalys أن شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم وصلت خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى نحو 348 مليون وحدة، بانخفاض 1 في المئة مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب التقرير، فإن ارتفعت شحنات الهواتف الذكية بنسبة 22 في المئة مقارنةً بالربع الثاني من العام الحالي. واستعادت سامسونج الصدارة بزيادة قدرها 2 في المئة لتصل إلى 80.2 مليون وحدة. وتراجعت هواوي إلى المركز الثاني بانخفاض قدره 23 في المئة إلى 51.7 مليون وحدة. واحتلت شاومي المركز الثالث لأول مرة، إذ وصلت إلى 47.1 مليون وحدة بنمو قدره 45 في المئة.

وشحنت آبل، التي لم تطلق هواتف آيفون 12 الجديدة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي – كما المعتاد – نحو 43.2 مليون وحدة بانخفاض قدره 1 في المئة، في حين جاءت شركة (فيفو) Vivo الصينية في المركز الخامس، إذ شحنت نحو 31.8 مليون وحدة.

وجاءت شركة أوبو في المركز السادس بنحو 31.1 مليون وحدة، في حين انتقلت العلامة التجارية الشقيقة (ريلمي) Realme إلى المركز السابع، وهو أعلى مركز لها على الإطلاق، وذلك بعد شحن نحو 15.1 مليون وحدة من الهواتف الذكية

وبحسب (كاناليس)، فقد كان الهاتفان الذكيان الأكثر مبيعًا في العالم خلال الربع الثالث هما: (آيفون 11)، و(آيفون إس إي) من آبل. وشملت المراكز العشرة الأولى على خمسة هواتف من سامسونج، وثلاثة هواتف من شركة شاومي الصينية الصاعدة بقوة.

وشهد الربع الثالث من العام الحالي بيع أكثر من 16 مليون وحدة من هاتف (آيفون 11)، وبيع أكثر من 10 ملايين وحدة من هاتف (آيفون إس إي). ومع أن الأخير يعد أرخص الهواتف الذكية من آبل، إلا أن المميزات التي جاء بها جعلت المستهلكين يقبلون على شرائه.

وأظهر تقرير كاناليس للربع الثاني أن (آيفون 11) يشكل ما يقرب من 40 في المئة من حجم شحنات شركة آبل العالمية، في حين سجل هاتف (آيفون إس إي) نسبة قدرها 28 في المئة. واحتفظ هاتف (آيفون 11) – خاصةً – بالمركز الأول في مخطط العشرة الأوائل لأربعة أرباع متتالية.

ويتساوى هاتف (جالاكسي أي21إس) من سامسونج تقريبًا مع هاتف (آيفون إس إي)، يليه هاتف (جالاكسي أي11). ويُلاحظ أن الهواتف الذكية الوحيدة من سامسونج، التي حجزت موقعها في المراكز العشرة الأولى، هي من سلسلة (أي) A، ويعد هاتف (جالاكسي أي51) أفضلها من حيث المواصفات.

وبالمثل ، فإن الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا من شاومي، وهي طُرز (ردمي) Redmi، بقيادة (ردمي نوت 9)، ثم هاتف (ردمي 9)، ثم (ردمي 9أي).

ولم يتمكن أي هاتف ذكي من هواتف شبكات الجيل الخامس 5G من بلوغ قائمة الهواتف الذكية العشرة الأكثر مبيعًا خلال الربع من 1 تموز/ يوليو إلى 30 أيلول/ سبتمبر 2020.





