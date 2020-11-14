بايت دانس حصلت على تمديد لمدة 15 يومًا

منحت إدارة ترامب شركة بايت دانس تمديدًا لمدة 15 يومًا لأمر سحب التطبيق الذي وجه الشركة الصينية لبيع تطبيق تيك توك لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة بحلول يوم الخميس.

وكشف تطبيق تيك توك لأول مرة عن التمديد في وقت سابق في إيداع للمحكمة، قائلًا: إن أمامه الآن حتى 27 نوفمبر للتوصل إلى اتفاق.

وتحت ضغط من الحكومة الأمريكية، تجري بايت دانس محادثات بشأن صفقة مع وول مارت وأوراكل لتحويل أصول تيك توك الأمريكية إلى كيان جديد.

وقالت وزارة الخزانة أمس يوم الجمعة: إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة CFIUS منحت مهلة لمدة 15 يومًا لتزويد الأطراف واللجنة بوقت إضافي لحل هذه القضية بطريقة تتوافق مع الأمر.

وقدمت بايت دانس التماسًا يوم الثلاثاء إلى محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا للطعن في أمر إدارة ترامب لسحب التطبيق.

وقالت بايت دانس يوم الثلاثاء: إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة CFIUS تسعى إلى إجبارها على بيع تيك توك.

وأمر الرئيس (دونالد ترامب)، في أمر صدر في 14 أغسطس ، الشركة الصينية بسحب التطبيق في غضون 90 يومًا.

وتزعم إدارة ترامب أن تيك توك يشكل مخاوف تتعلق بالأمن القومي، قائلة: إن البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين يمكن أن تحصل عليها الحكومة الصينية.

وينفي تيك توك، الذي لديه أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، هذه المزاعم.

وتمثل ملكية الشركة الجديدة المسماة TikTok Global – التي ستمتلك أصول تيك توك في الولايات المتحدة – مشكلة كبرى.

وقالت بايت دانس في ملف المحكمة يوم الثلاثاء: إنها قدمت اقتراحًا يعالج المخاوف الأمريكية من خلال إيجاد كيان جديد مملوك بالكامل لشركتي وول مارت وأوراكل والمستثمرين الأمريكيين الحاليين في بايت دانس.

ومن المفترض أن يكون الكيان الجديد مسؤولاً عن التعامل مع بيانات مستخدم تيك توك في الولايات المتحدة.

ومنعت المحاكم الفيدرالية قيودًا ضد تيك توك من وزارة التجارة الأمريكية، ومن ضمنها القيود المفروضة على المعاملات التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس.

كما منع قضاة اتحاديون أيضًا حظر تنزيل التطبيق عبر متجري جوجل وآبل بالنسبة للمستخدمين الجدد في الولايات المتحدة، وهو الحظر الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 27 سبتمبر.





