HMD‏ تعيد إحياء هاتفي نوكيا 6300 ونوكيا 8000‏

أعادت شركة (إتش إم دي) HMD إحياء هاتفين من هواتف نوكيا التقليدية مع هاتفي (نوكيا 6300 4جي) Nokia 6300 4G، و(نوكيا 8000 4جي) Nokia 8000 4G.

ويعمل الهاتفان بنظام KaiOS، ويدعمان العديد من التطبيقات المفيدة، مثل: تطبيق فيسبوك، وتطبيق التراسل واتساب، خرائط جوجل، ومساعد جوجل. وفي حالة هاتف (نوكيا 6300 4جي)، فإن التصميم يماثل تقريبًا تصميم نسخة عام 2006 من الهاتف، ولكن هاتف (نوكيا 8000 4جي) لا يأتي مع لوحة مفاتيح منزلقة كما في هواتف سلسلة-8000 السابقة.

ويقدم هاتف (نوكيا 6300 4جي) شاشة من نوع LCD بقياس 2.4 بوصة وبدقة 320×240 بكسلًا. وصُنع جسم الهاتف من البلاستيك، وهناك كاميرا خلفية واحدة بدقة VGA.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع (سنابدراجون 210) Snapdragon 210، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي (نوكيا 6300 4جي) بطارية بسعة 1,500 ميلي أمبير في الساعة، وهي قابلة للإزالة وتُشحن عن طريق منفذ (مايكرو يو إس بي) microUSB. وتزعم الشركة أن بطارية الهاتف تكفي للعمل لمدة 25 يومًا من وضع الاستعداد. ويأتي الهاتف مع منفذ لسماعات الأذن، ويدعم ميزة (نقطة الاتصال) Wi-Fi hotspot.

ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأبيض، والرمادي، والأخضر. وهو يبُاع بسعر 49 يورو (58 دولارًا أمريكيًا).

أما هاتف (نوكيا 8000 4جي) فهو يأتي جسم من البلاستيك ولكن بتصميم يجعله شبيهًا بالكروم. ويقدم الهاتف شاشة بقياس 2.8 بوصة وبدقة 320×240 بكسلًا، وعلى ظهره هناك كاميرا بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع (سنابدراجون 210)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 512 ميجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويحتوي (نوكيا 8000 4جي) بطارية بسعة 1,500 ميلي أمبير في الساعة، وهي تكفي على غرار (نوكيا 6300 4جي) للعمل لمدة 25 يومًا من وضع الاستعداد. ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأسود، والذهبي، والأبيض، والأزرق، وذلك بسعر 79 يورو (93 دولارًا ).





