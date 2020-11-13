هل سيحصل iPhone 13 على تحديث للشاشة بمعدل 120 هرتز؟

يقول تقرير جديد من (Jon Prosser) أن هاتف iPhone 13 سيحصل على معدل تحديث للشاشة 120 هرتز، في أقل طرازات Pro التي يُشاع أنها ستصدر العام المقبل.

وفقًا لجون بروسر، سيحصل iPhone 13 بالفعل على تقنية عرض 120 هرتز، وفقًا للشائعات السابقة. ومع ذلك، حذر بروسر المشاهدين من أخذ شائعات iPhone 13 التي ستصدر خلال الشهرين المقبلين على محمل الجد، بالنظر إلى أن النماذج الأولية لم تبدأ بعد.

وأشار (Jon Prosser) إلى أنه بغض النظر عن الشائعات الأخيرة التي يبدو أنها تؤكد قدوم 120 هرتز إلى iPhone 13 فإن iPhone 12 كان قريبًا جدًا من الحصول على تقنية عرض 120 هرتز، بحيث بدا وكأنه لا يحتاج إلى تفكير أن آيفون العام المقبل سيشمل التكنولوجيا. وبالعودة إلى أكتوبر، أكد Prosser على ما يبدو قبل إعلان iPhone 12 أن 120Hz لم تكن كافية، لكنه ذكر قدوم 120 هرتز العام المقبل بالتأكيد.

لاحظ بروسر أيضًا الارتباك فيما يتعلق بـ AirTags من آبل، وتحديداً حيث اقترح دعم AirTags مع نظام التشغيل iOS 14.3 وهذا يعني على الأرجح إصدارًا في حدث نوفمبر جنبًا إلى جنب مع أول أجهزة Mac من السيليكون من آبل. من الواضح أن هذا الأمر لم يؤتي ثماره، وصرح Prosser أن الدعم في iOS 14.3 يمكن أن يشير إلى أن AirTags قادمة في بيان صحفي في وقت لاحق من هذا الشهر، ولكن من المحتمل ألا يتم إصدارها هذا العام.

وأشار أيضًا إلى أن سماعات AirPods Studio التي يُشاع أنها من شركة آبل لا تزال متأخرة بسبب مشاكل مراقبة الجودة. فيما يتعلق بالتصميم يقف Prosser وراء مفهوم طرحه قبل أسابيع قليلة، وصرح بأنه سيكون مندهشًا جدًا إذا تم إصدارها هذا العام.

تشير التقارير الأخيرة إلى أن موردي آبل يستعدون لدمج تقنية LTPO في iPhone 13 والتي من شأنها تمكين تقنية العرض 120 هرتز، بالإضافة إلى معدلات التحديث المتغيرة وربما الشاشة التي تعمل دائمًا.

الجدير بالذكر أن مستخدمي أجهزة (ماك) Mac يواجهون مشكلات غير متوقعة تضمنت تطبيقات تستغرق دقائق للتشغيل، والتباطؤ، وعدم الاستجابة في جميع أنحاء نظام (ماك أوإس) macOS، إضافةً إلى مشكلات أخرى. ويبدو أن المشكلات بدأت في وقت قريب من الوقت الذي بدأت فيه آبل بطرح الإصدار الجديد من نظام (ماك أوإس)، وهو macOS Big Sur، ولكن النظام أثر على مستخدمي الإصدارات الأخرى من (ماك أوإس)، مثل: Catalina، و Mojave.





