تقرير يكشف عن 42 جهازًا من هواوي ستحصل على ‏HarmonyOS

أكدت شركة هواوي رسميًا في وقت سابق أن بعض هواتفها العاملة بواجهة المستخدم EMUI 11 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل الأمريكية، ستكون قادرة على تثبيت نظام التشغيل التابع لها (هارموني أوإس 2.0) HarmonyOS 2.0.

وسيُطرح الإصدار الجديد من نظام التشغيل الخاص بالشركة الصينية للمطورين على مراحل، ومن المتوقع إطلاق الإصدار التجريبي الأول للهواتف خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم.

ووفقًا لما قاله (وانج تشنجلو) – رئيس قسم البرامج في هواوي – قبل أيام، فإن المنصة المفتوحة المصدر من النظام ستكون متاحة للمطورين اعتبارًا من 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وسيصل النظام إلى الوحدات التجريبية الأولى بحلول شهر كانون الثاني/ يناير أو شباط/ فبراير 2021.

وكشف وانج أن جميع الموظفين في هواوي يعملون على بناء نظام بيئي جديد حول فكرة (هارموني) وحتى الآن كل شيء يسير وفقًا للخطة. وعندما تعود التقارير الأولية من الموظفين في الربع الأول من عام 2021، فإنه من المتوقع إطلاق الإصدار التجريبي العام في شهر نيسان/ أبريل 2021.

والآن، نشر موقع Huawei Central قائمة بـ 42 جهازًا من أجهزة هواوي التي ستحصل على نظام (هارموني)، وتشمل القائمة هواتف من علامتي هواوي، وهونر.

وتشمل قائمة هواتف هواوي التي ستحصل على النظام كلًا من:

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Nova 8 (لم يُعلن عنه بعد)

Huawei Nova 8 Pro (لم يُعلن عنه بعد)

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Nova 7 5G

Huawei Nova 7 SE

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 RS

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

وتشمل قائمة هواتف هونر المؤهلة للحصول على نظام (هارموني) كلًا من:

Honor V40 (لم يُعلن عنه بعد)

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor Play 4 Pro

Honor X10 5G

Honor 30

Honor 30S

Honor X10 5G

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 9X

Honor 9X Pro

وتشمل قائمة الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي المؤهلة للحصول على النظام:

Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2

وتشمل قائمة الحواسيب اللوحية المؤهلة للحصول على (هارموني):

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

Honor Tablet V6

وبالنظر إلى أن موقع Huawei Central أورد في قوائمه ثلاثة هواتف لم يُعلن عنها بعد، إلا أنه أكد أنها قادمة ولم تؤكد رسميًا، ومع ذلك فقد عُرف عن الموقع تسريباته الدقيقة. ويظهر في التقرير أن أجهزة سلسلة nova، و P، و Mate هي فقط المتوافقة مع نظام Harmony OS 2.0، دون ذكر سلسلتي Enjoy، و Y.





