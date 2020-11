تسريب يؤكد إرفاق قلم ‏S Pen‏ مع جالاكسي إس21 ألترا المرتقب

أكد حساب التسريبات الشهير Ice Universe أن هاتف (جالاكسي إس21 ألترا) Galaxy S21 Ultra المرتقب من شركة سامسونج سيأتي مع القلم الإلكتروني (إس بن) S Pen.

ونشر الحساب – الذي يعد من أكثر الحسابات دقة فيما يتعلق بتسريبات أجهزة سامسونج – تغريدة عبر موقع تويتر قال فيها: “نعم، يمكنني أن أؤكد بنسبة 100 في المئة أن (إس21 ألترا) S21 Ultra سيدعم (إس بن) S Pen”.

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen

— Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2020