تسريب يؤكد إرفاق قلم ‏S Pen‏ مع جالاكسي إس21 ألترا المرتقب

أكد حساب التسريبات الشهير Ice Universe أن هاتف (جالاكسي إس21 ألترا) Galaxy S21 Ultra المرتقب من شركة سامسونج سيأتي مع القلم الإلكتروني (إس بن) S Pen.

ونشر الحساب – الذي يعد من أكثر الحسابات دقة فيما يتعلق بتسريبات أجهزة سامسونج – تغريدة عبر موقع تويتر قال فيها: “نعم، يمكنني أن أؤكد بنسبة 100 في المئة أن (إس21 ألترا) S21 Ultra سيدعم (إس بن) S Pen”.

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen — Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2020

وكانت هناك تقارير سابقة عن أن قلم (إس بن) سيأتي مع هاتف (جالاكسي إس21 ألترا) المرتقب، وعن أن سلسلة هواتف (جالاكسي نوت) Galaxy Note ستُستبدل بسلسلة الهواتف القابلة للطي (جالاكسي زد فولد) Galaxy Z Fold التي أصبحت متينة جدًا لتعمل مع قلم سامسونج الإلكتروني.

وعلى المدى السنوات الماضية، أصبحت التشابهات بين هواتف سلسلتي (جالاكسي إس)، و(جالاكسي نوت) كثيرة، خاصةً في طراز (ألترا) التي تتشارك العديد من المواصفات المهمة. ويبدو أن سامسونج ستحاول تبسيط مجموعة منتجاتها على حساب سلسلة (نوت).

ومن المتوقع أن تعلن شركة سامسونج عن هواتف (جالاكسي إس21) خلال حدث خاص سيُقام في 14 كانون الثاني/ يناير القادم، وفي حال تم ذلك، فسيكون التاريخ هو الأبكر في تاريخ السلسلة.

وكان حساب Ice Universe قد نشر قبل أيام تغريدة على موقع تويتر كشف فيها عن بعض مواصفات هاتف (جالاكسي إس21 ألترا)، وشمل ذلك مواصفات الشاشة، والكاميرا الخلفية الرئيسية، بالإضافة إلى قدرة الشحن الخاصة بالبطارية.

وجاء في التغريدة أن (جالاكسي إس21 ألترا) سيقدم شاشة بدقة 1440p، مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزًا، وذلك بفضل دعم تقنية LTPO.

ويُقال: إن هاتف (جالاكسي إس21 ألترا) الذي يُتوقع إطلاقه في شهر كانون الثاني/ يناير القادم سيكون الوحيد في تقديم شاشة بدقة 1440p، وبمعدل 120 هرتزًا، في حين سيحصل هاتفا Galaxy S21، و Galaxy S21 Plus على شاشة بدقة 1080p مع معدل تحديث 120 هرتزًا، أو بدقة 1440p بمعدل تحديث 60 هرتزًا.

وسيستخدم (جالاكسي إس21 ألترا) مستشعرًا بدقة 108 ميجابكسل من نوع HMD3 المحدث، الذي سيكون أكثر حساسية للضوء بنسبة 12 في المئة.

وسيدعم الهاتف الشحن باستطاعة 45 واطًا، وسيكون له حافات متساوية تقريبًا حول الشاشة. ويتميز جهاز (جالاكسي إس21 ألترا) بحافة سفلية أسمك قليلًا.

وفي أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أشار تقرير من كوريا الجنوبية إلى أن شركة سامسونج قد تخلّت عن فكرة إرفاق الشاحن مع علبة الهاتف الذكي القادم (جالاكسي إس21)، مما يؤكد التقارير السابقة الصادرة في شهر تموز/ يوليو.





