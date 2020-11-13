تسريب تصميم سماعات ‏AirPods Studio‏ المرتقبة من آبل

من المحتمل أن يكون تصميم سماعات الأذن التي توضع على الرأس (أير بودز إستديو) AirPods Studio التي يُشاع على نطاق واسع أن شركة آبل تعتزم إطلاقها، قد تسرب على شكل رمزٍ اكتُشف في الإصدار التجريبي الأخير الذي يحمل الرقم 14.3 من نظام iOS.

واكتشف موقع 9to5Mac، المتخصص في أخبار شركة آبل، والذي كان ينظر في نظام iOS 14.3 التجريبي الذي نُزِّل بسرعة بعد الإصدار الأولي له أمس الخميس، رسمًا تجريديًا لما يمكن أن يكون تصميم سماعات الأذن التي توضع على الرأس.

ويظهر في الصورة رمزًا يشبه إلى حد كبير الصور التي سُرِّبت سابقًا لما قيل إنها سماعات الأذن العالية الجودة من شركة آبل، والتي تقدم غطاءي أذن متصلين بعصابة رأس بواسطة أذرع معدنية. وكان مُسربو الصورة قد قالوا: إن المحاور الموجودة على طرفي العصابة تسمح لسماعات الأذن بالدوران، وذلك على غرار التصميمات الموجودة في سماعات من شركات، مثل: Olufsen، و Bang.

ويدعم تسجيل براءة الاختراع الذي اكتُشف في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي هذه الادعاءات، ويوضح بالتفصيل سماعة الأذن بميزات فريدة، مثل: مستشعرات التقارب للتحكم في التشغيل. وتدعي تقارير منفصلة أن السماعات ستتضمن شريحة U1 لإدراك الاتجاه.

وترددت شائعات عن إطلاق AirPods Studio في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ولكن تم تأجيل هذا التاريخ إلى شهر آذار/ مارس بسبب مشكلات في الإنتاج. وقد تؤدي هذه المشكلات أيضًا إلى استبعاد بعض الوظائف الرئيسية، ومع ذلك فإنه من غير الواضح ما هي الميزات التي ستُزال من التصميم النهائي.

وأشارت شركة آبل إلى أنها ستوسع قريبًا تشكيلة أجهزة الصوت الخاصة بها. وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على سبيل المثال، أزالت الشركة مجموعة من سماعات الأذن ومكبرات الصوت الذكية من جهات خارجية من متجر آبل الإلكتروني، ومن منافذ متجر (آب ستور) Apple Store الفعلية.

وتسحب آبل أحيانًا المنتجات التي قد تنافس الإصدارات الجديدة والقادمة، ففي عام 2014، على سبيل المثال، أوقفت الشركة بيع أجهزة (فيتبيت) Fitbit القابلة للارتداء بعد إصدار ساعتها الذكية (آبل ووتش) Apple Watch.





