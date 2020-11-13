آبل تبدأ بإطلاق ‏MacOS Big Sur‏ لحواسيب ماك

أعلنت شركة آبل يوم الخميس عن البدء بإطلاق إصدار Big Sur الجديد من نظام التشغيل (ماك أوإس) macOS الذي يحمل أيضًا اسم (ماك أوإس 11.0) macOS 11.0 لحواسيب ماك المتوافقة.

وأعلنت شركة آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2020 في شهر حزيران/ يونيو الماضي عن أحدث إصدار من نظام تشغيل حواسيبها المحمولة والمكتبية (ماك أوإس).

ويمتاز نظام MacOS Big Sur بأنه الإصدار الأول من نظام التشغيل (ماك أوإس) الذي تعمل به أجهزة ماك الجديدة التي تعمل بمعالج (إم1) M1 الخاص بآبل، بالإضافة إلى أجهزتها القديمة التي تعمل بمعالجات إنتل.

ويجلب نظام MacOS Big Sur أكبر ترقية لمتصفح سفاري Safari، حيث قالت آبل: إن هذا هو أكبر تحديث لمتصفح سفاري منذ إطلاقه في عام 2003. وأصبح متصفح سفاري أسرع بفضل محرك JavaScript الذي يساعده في التفوق على متصفحات الجهات الخارجية التي يمكنك استخدامها في حواسيب ماك، سيقوم المتصفح بتحميل مواقع الويب التي يزورها المستخدم على نحو أسرع، ولديه قدرات أفضل لإدارة علامات التبويب.

وهناك أيضًا ميزات خصوصية محسّنة، مثل: ميزة (تقرير الخصوصية)Privacy Report التي تتيح للمستخدم معرفة كيفية تتبع مواقع الويب لبيانات المستخدم، ومراقبة ظهور أي من كلمات المرور الخاصة به في خرق أمني.

ويتضمن متصفح سفاري المُعاد تجديده ميزات تساعد على تخصيص تصفح للويب، حيث يمكن تخصيص صفحة البداية الجديدة بصورة خلفية وأقسام مثل قائمة القراءة وعلامات تبويب iCloud. ومن خلال ميزة الترجمة المدمجة يمكن للمتصفح ترجمة صفحات الويب بالكامل إلى 7 لغات بنقرة واحدة فقط.

ويتضمن تطبيق الرسائل في نظام MacOS Big Sur أدوات جديدة لإدارة المحادثات المهمة على نحو أفضل ومشاركة الرسائل. حيث يمكن الآن تثبيت المحادثات المفضلة في أعلى قائمة الرسائل للوصول السريع على غرار ميزة في نظام iOS 14 الجديد.

وقد أعادت آبل تصميم البحث بالكامل عن طريق تنظيم النتائج في روابط وصور وعبارات مطابقة للمساعدة في العثور بسرعة على ما يُبحث عنه، كما يمكن الآن إنشاء ملصقات Memoji مخصصة في حاسوب ماك، بالإضافة إلى ميزات المراسلة الجماعية الجديدة التي تساعد على التواصل مع العائلة والأصدقاء بسهولة.

وأعادت آبل تصميم تطبيق الخرائط بالكامل في نظام MacOS Big Sur لتقدم ميزات جديدة تساعد على استكشاف الأماكن التي يُبحث عنها بسهولة، ويتضمن التطبيق الآن المزيد من الخيارات للمساعدة في استكشاف أماكن جديدة، كما يمكن إنشاء أدلة مخصصة للمطاعم والمتنزهات وأماكن العطلات المفضلة التي يمكن مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة.

ويدعم التطبيق ميزة جديدة تُسمى Look Around تتيح الحصول على عرض بزاوية 360 درجة للأماكن، كما يمكن تصفح الخرائط الداخلية التفصيلية للمطارات ومراكز التسوق الرئيسية. بالإضافة إلى إمكانية توجيه رحلات ركوب الدراجات والمركبات الكهربائية في حاسوب ماك وإرسالها مباشرة إلى هاتف آيفون.

وكما هو الحال في نظامي التشغيل iOS 14 و iPadOS 14، يجلب نظام MacOS Big Sur الأدوات إلى شاشة حاسوب ماك الرئيسية، والأدوات هي رموز ديناميكية كبيرة تعرض معلومات التطبيق مباشرة، مثل: الطقس أو عدد خطواتك اليومية.

وإذا كان لدى المستخدم حاسوب ماك جديد يعمل بمعالج آبل، فسيكون الحاسوب قادرًا على تشغيل تطبيقات آيفون، وآيباد الأصلية، كل ما على المستخدم فعله هو الانتقال إلى متجر ماك لتثبيت التطبيقات الجديدة.

أما الأجهزة التي تتوافق مع نظام MacOS Big Sur الجديد، فهي حاسوب إصدار 2015 من حاسوب (ماك بوك) وما بعده، وإصدار 2013 من حاسوب (ماك بوك أير) وما بعده، وإصدار 2013 من حاسوب (ماك بوك برو) وما بعده، وإصدار 2014 من حاسوب (ماك ميني) وما بعده، وإصدار 2014 من حاسوب (آي ماك) وما بعده، وإصدار 2017 من حاسوب (آي ماك برو) وما بعده، وإصدار 2013 من حاسوب (ماك برو) وما بعده.





