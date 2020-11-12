PUBG Mobile تعود إلى الهند عبر لعبة جديدة

قالت شركة PUBG Corporation: إنها تخطط لإطلاق لعبة PUBG Mobile جديدة في الهند، بعد أن تم حظرها في البلاد في شهر سبتمبر بسبب ارتباط لعبة الهاتف المحمول بشركة تينسنت الصينية.

وفي وقت حظرها، كانت اللعبة هي اللعبة الأكثر تنزيلًا في الهند، حيث بلغ عدد مستخدميها 50 مليون مستخدم.

وقال شركة التطوير الكورية الجنوبية: إنها تعتزم تأسيس شركة فرعية هندية جديدة للإشراف على اللعبة الجديدة المسماة PUBG Mobile India، كما تزيد اللعبة من أمان البيانات وتلبي التفضيلات المحلية.

وتعهدت الشركة باستثمار 100 مليون دولار في صناعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والترفيه وتكنولوجيا المعلومات الهندية، وذلك بالرغم من أنها لم تحدد موعدًا لإطلاق اللعبة بالفعل.

وتعتبر هذه الأخبار مهمة للنظام البيئي الرقمي في الهند، مما يشير إلى طريقة محتملة للعودة للتطبيقات والألعاب المحظورة في البلاد بسبب مخاوف أمنية.

وإلى جانب PUBG Mobile، التي طورتها شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تينسنت، فقد حظرت الهند أيضًا تيك توك و WeChat والتطبيقات الصينية الأخرى.

واستشهدت الحكومة بشكاوى تلقتها بشأن مثل هذه التطبيقات تتعلق بسرقة بيانات المستخدمين ونقلها بشكل سري بطريقة غير مصرح بها إلى خوادم لها مواقع خارج الهند.

ومن خلال قطع العلاقات مع تينسنت وإضفاء الطابع المحلي على التطوير وتخزين البيانات للعبة PUBG Mobile، فقد تكون شركة PUBG Corporation قادرة على تهدئة المنظمين الرقميين في الهند.

وسيكون ذلك بمثابة زيادة كبيرة في عائدات الشركة، وذلك بالنظر إلى أن PUBG Mobile كانت اللعبة الأكثر ربحًا في الهند في وقت قريب من حظرها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم الإعلان عن استضافة PUBG Mobile عبر سحابة (آزور) Azure من مايكروسوفت.

وأشارت شركة PUBG Corporation إلى أن اللعبة التي أعيد إطلاقها تحتوي على عناصر معينة خاصة للاعبين الهنود.

ويشمل ذلك شخصيات بملابس كاملة، وسائلًا أخضر اللون ليحل محل لون الدم الأحمر، وتأطير اللعبة على أنها تجري في ساحة تدريب محاكاة افتراضية، وليست واقعًا.

وقالت الشركة: هناك أيضًا قيود على المدة التي يمكن للاعبين استخدام اللعبة من أجل تعزيز عادات اللعب الصحية للاعبين الشباب.





