Luca .. سيارة كهربائية مصنوعة من النفايات

ابتكر طلاب هولنديون من جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا سيارة كهربائية تسمى (لوكا) Luca تعمل بكامل طاقتها ومصنوعة بالكامل من النفايات، ومن ضمنها المواد البلاستيكية التي يتم إخراجها من البحر وزجاجات البولي إيثيلين تريفثاليت المعاد تدويرها والقمامة المنزلية.

وقالت جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا: إن السيارة ذات اللون الأصفر المشرق والرياضية ذات المقعدين، يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 90 كيلومتر في الساعة ويصل مداها إلى 220 كيلومتر عند شحنها بالكامل.

وقالت (ليزا فان إيتن) Lisa van Etten مديرة المشروع لوكالة رويترز: هذه السيارة مميزة حقًا لأنها مصنوعة بالكامل من النفايات.

وأضاف: هيكل سيارة Luca مصنوع من الكتان وزجاجات البولي إيثيلين تريفثاليت المعاد تدويرها، بينما استخدمنا في الداخل النفايات المنزلية غير المفروزة.

وتم استخدام البلاستيك الصلب الموجود عادة في أجهزة التلفاز والألعاب وأدوات المطبخ لجسم السيارة، بينما تتكون وسائد المقعد من جوز الهند وشعر الحصان وتصنع النوافذ الجانبية من الزجاج المعاد تدويره.

وقالت (ليزا فان إيتن): إن مجموعة مكونة من 22 طالبًا صممت السيارة وصنعتها خلال 18 شهرًا، في محاولة لإثبات إمكانية استخدام النفايات كمواد خام بدلًا من استخدام مواد بلاستيكية جديدة.

وقامت المجموعة ببناء مواد جديدة للسيارة من خلال دمج النفايات مع الكتان وشعر الخيل وألياف جوز الهند، لكن كان على الطلاب الاستفادة من بعض المواد الجديدة، مثل: عجلة القيادة، والدواسات، والإلكترونيات، والزجاج الأمامي، لتتوافق مع لوائح السلامة.

وقال (ماتيس فان ويجك) Matthijs van Wijk، عضو فريق الإنتاج: نأمل حقًا أن تبدأ شركات السيارات باستخدام النفايات، حيث إن صناعة السيارات الأوروبية مسؤولة وحدها عن إنتاج ما يقرب من مليون طن من البلاستيك سنويًا.



وأضاف: هذا ممكن في العديد من التطبيقات، وتستخدم المزيد من الشركات النفايات أو المواد الحيوية في الداخل، ونريد أن نظهر أنه من الممكن أيضًا بناء هيكل من تلك النفايات أو المواد الحيوية.

ويسعى الطلاب من أجل الحصول على لوحة ترخيص مسجلة من هيئة المركبات الهولندية RDW، وإذا حصلوا على لوحة الترخيص، فهذا يثبت أنها سيارة قابلة للحياة ويمكن قيادتها عبر الطرق العامة.





