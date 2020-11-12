Care Hub من أمازون لمساعدة أفراد الأسرة المسنين

تريد شركة أمازون مساعدة الأشخاص على رعاية أفراد الأسرة المسنين، حيث طرحت (مركز الرعاية) Care Hub، وهي مجموعة من ميزات (أليكسا) Alexa يمكنك استخدامها لتسجيل الوصول عن بُعد إلى الأقارب الأكبر سنًا في منازلهم.

وتُعد Care Hub مجانية وسهلة الإعداد، ويحتاج قريبك إلى جهاز أليكسا فقط، وقد يكون ذلك مفيدًا بشكل خاص خلال جائحة فيروس كورونا، عندما لا يتمكن العديد من الأشخاص من زيارة أقاربهم كثيرًا كما يفعلون عادةً.

وقالت الشركة: إنها كانت تسمع من العملاء لسنوات حول استخدام المساعد الصوتي أليكسا لمراقبة الأقارب المسنين، الذين يريدون البقاء في المنزل بدلاً من الانتقال إلى دار لرعاية المسنين.

ووفقًا لجمعية تكنولوجيا المستهلك، فقد أدى هذا التحول إلى إيجاد سوق للتكنولوجيا المساعدة تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار.

ويمكن للعملاء الذين لديهم المساعد الصوتي أليكسا ربط حساباتهم بحساب أليكسا لأحد أفراد أسرته المسنين.

وإذا قبل أحد أفراد العائلة الدعوة، يمكن لمقدم الرعاية إرسال تنبيهات وعرض موجز نشاط قريبه.

وتعتبر هذه الخلاصة ملخصًا يتضمن معلومات أساسية، مثل الأضواء المستخدمة في المنزل.

وهناك أيضًا ميزة الاتصال في حالات الطوارئ، ويمكن للشخص المسن الطلب من المساعد الصوتي الاتصال للحصول على المساعدة، بحيث يرسل أليكسا بعد ذلك إشعارًا فوريًا إلى مقدم الرعاية.

وإذا شاهد مقدم الرعاية أي شيء يثير قلقه، فيمكنه استخدام ميزة Drop In – التي تستخدم جهاز Echo بشل مؤقت كجهاز اتصال داخلي ثنائي الاتجاه – للتحقق.

وقال (توني ريد) Toni Reid، نائب رئيس الشركة لتجربة أليكسا وأجهزة Echo: لن يحتاج متلقي الرعاية إلى فعل أي شيء بمجرد إنشاء هذا الاتصال، ويمكنه ممارسة يومه كالمعتاد، ويحصل مقدم الرعاية على بعض راحة البال.

وقال ريد: إن الشركة تعمل على المنتج منذ نحو 18 شهرًا، لكنه اكتسب أهمية جديدة بالنظر إلى أن الكثير من الأشخاص لا يمكنهم رؤية أقاربهم شخصيًا في ظل كورونا.

وقامت الشركة باختبار تجريبي للمنتج مع موظفي أمازون وأحبائهم في الأشهر القليلة الماضية، قبل فتحه أمام جمهور أوسع من المستخدمين.

وكانت أمازون تبحث في مجال الشيخوخة لسنوات، حيث ناقشت في مرحلة ما التعاون المحتمل مع مجموعة الضغط AARP التي تمثل مصالح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.





