BMW تريد إعادة تعريف قطاع السكوتر

تحاول شركة (بي إم دبليو) BMW إعادة تعريف قطاع السكوتر واستعادة مكانتها كشركة رائدة في التنقل الكهربائي.

وكشفت الشركة عن مفهوم جديد وجريء للسكوتر الكهربائي يسمى Motorrad Definition CE 04، وذلك كجزء من مجموعة من الإعلانات التي تحدد أحدث منتجات شركة صناعة السيارات الألمانية.

ولم تصدر الشركة أي مواصفات، ولم تذكر كون المفهوم سيتحول إلى دراجة نارية حقيقية ومتى يمكن للناس شراؤها.

وقالت BMW: إن هدفها هو إعادة تعريف قطاع السكوتر، ولا يمكنك فعل ذلك دون إنتاج شيء ما.

وتوجد البطارية المستوية في الجزء السفلي، مما يوفر مساحة تخزين أكبر، حيث يمكن إخفاء الخوذة في حجرة مخفية أسفل المقعد.

وقالت BMW: إنها عمدت إلى تنظيم تقنية الدراجة كجزء من التصميم، ولهذا السبب لا تغطي الألواح الجانبية الجزء الخلفي بالكامل.

وقال (ألكسندر بوكان) Alexander Buckan، رئيس قسم الدراجات النارية في BMW: السكوتر ليس دراجة يتم اصطحابها للركوب في الجبال في الطقس الجيد فقط، بل إنها وسيلة عملية يومية للقيادة من المنزل إلى المكتب أو مقابلة الأصدقاء في المساء.

وعملت شركة صناعة السيارات الألمانية بجد لتطوير مجموعة كاملة من المركبات ذات العجلتين التي تعمل بالبطاريات.

وكشفت في العام الماضي عن Motorrad Vision DC Roadster، وهو مفهوم لدراجة نارية كهربائية يبدو قريبًا من الإنتاج.

وبالنسبة لمفهوم Motorrad Definition CE 04، فإن BMW تعتمد على سكوترها الكهربائي C Evolution العملي إلى حد ما، الذي تم إصداره لأول مرة في عام 2014.

وعلى مدى نصف العقد الماضي، قامت BMW بترقية C Evolution بدرجة كافية بحيث قدمت 100 ميل من المدى لكل شحنة وسرعة قصوى تصل إلى 80 ميل في الساعة، وذل بسعر تجزئة يبلغ 14000 دولار تقريبًا.

وأصبح سكوترها الكهربائي C Evolution بمنزلة منصة اختبار محدودة التشغيل للمستقبل الكهربائي لقسم الدراجات النارية في BMW.

ومن الواضح أن BMW تريد القيام بأشياء أكبر وأفضل مع قسم التنقل الكهربائي، حيث عرضت في عام 2017 السكوتر الكهربائي Motorrad Concept Link، الذي كان بمثابة نسخة أكثر حداثة من C Evolution، ويتماشى Motorrad Definition CE 04 مع تطور التصميم هذا.

ولدى BMW الكثير من المنافسة إذا قررت نقل Motorrad Definition CE 04 من فئة المفهوم إلى عالم الواقع، حيث هناك مجموعة متنوعة من دراجات السكوتر الرخيصة نسبيًا المتاحة اليوم.





