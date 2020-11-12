وزارة الخزانة الأمريكية تسعى إلى حل مع بايت دانس

قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس الأربعاء: إنها تريد حلًا لمخاوف الأمن القومي التي أثارتها بشأن استحواذ شركة بايت دانس على تطبيق (ميوزيكال) Musical.ly الأمريكي للتواصل الاجتماعي، الذي تم دمجه بعد ذلك في تطبيق تيك توك لمشاركة الفيديو.

وجاء البيان بعد يوم من تقديم بايت دانس التماسًا إلى محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن للطعن في أمر إدارة ترامب المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس الذي يطالبها بسحب تيك توك ما لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع المنظمين الأمريكيين أو الفوز بالتمديد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة (مونيكا كرولي) Monica Crowley: لا تزال وزارة الخزانة تركز على التوصل إلى حل لمخاطر الأمن القومي الناشئة عن استحواذ بايت دانس على Musical.ly، وقد كنا واضحين مع بايت دانس فيما يتعلق بالخطوات اللازمة لتحقيق هذا القرار.

واستند أمر ترامب التنفيذي إلى مراجعة حكومية لاستحواذ بايت دانس على Musical.ly في عام 2017.

وتؤكد إدارة ترامب أن الكيان المدمج يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي حيث يمكن للحكومة الصينية الحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين.

وتنفي منصة تيك توك، التي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، هذه المزاعم.

وذكرت بايت دانس في الالتماس الرئيس (دونالد ترامب)، والمدعي العام (ويليام بار)، ووزير الخزانة (ستيفن منوشين)، ولجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة CFIUS، وهي اللجنة المشتركة بين الوكالات التي تراجع معاملات معينة تنطوي على استثمار أجنبي بشأن مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقالت منصة تيك توك في بيان يوم أمس الأربعاء: ما زلنا نركز على الاستمرار في إشراك CFIUS ونتطلع إلى التوصل إلى قرار يعالج مخاوفهم الأمنية، حتى عندما نختلف معهم.

وأمر ترامب شركة بايت دانس، المالكة لتيك توك، في 14 أغسطس بسحب التطبيق في غضون 90 يومًا.

وتجري الشركة الصينية محادثات بشأن صفقة مع وول مارت وأوراكل لتحويل أصول تيك توك الأمريكية إلى كيان جديد يسمى TikTok Global، وقالت الشركة: إنها تطلب تمديدًا لمدة 30 يومًا حتى تتمكن من إنهاء الشروط.

ومنعت المحاكم الفيدرالية قيودًا ضد تيك توك من وزارة التجارة الأمريكية، ومن ضمنها القيود المفروضة على المعاملات التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس.

كما منع قضاة اتحاديون أيضًا حظر تنزيل التطبيق عبر متجري جوجل وآبل بالنسبة للمستخدمين الجدد في الولايات المتحدة، وهو الحظر الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 27 سبتمبر.





