مايكروسوفت: رجاءً لا تنفخوا دخان السجائر في ‏Xbox Series X‏!‏

لم يمضِ على إطلاق منصة الألعاب الجديدة من شركة مايكروسوفت (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X سوى يومين، ولكن الشركة أصبحت مضطرة إلى أن تطلب من المستخدمين ألا ينفخوا دخان سجائرهم الإلكترونية في المنصة.

ومنذ إطلاق منصة (إكس بوكس سيرس إكس) الجديدة يوم الثلاثاء الماضي، بدأت تظهر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمنصة تزعم أن المنصة ترتفع درجة حرارتها بسرعة ليخرج دخان من فتحات التهوية في السطح العلوي.

وبدأ الناس يتساءلون بسرعة عما إذا كانت مقاطع الفيديو ملفقة، ثم أظهر حساب Xbox Studio الناطق باللغة الإسبانية على موقع تويتر كيف أن الدخان الخارج من المنصة – والذي زُعم أنه بسبب ارتفاع درجة الحرارة – قد يكون من خلال نفخ دخان السجائر الإلكترونية في المنصة.

وحصل مقطع الفيديو الذي نشره حساب Xbox Studio حتى الآن على أكثر 14.1 إعجاب، مما دفع بعض المستخدمين إلى تجربة نفخ الدخان في المنصة بأنفسهم.

We can't believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X.

— Xbox (@Xbox) November 11, 2020