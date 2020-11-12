لماذا لا تحتوي منصة الألعاب "بلاي ستيشن 5" على متصفح ويب مدمج؟

بعكس منصتي الألعاب (بلاي ستيشن 3) PlayStation 3 و (بلاي ستيشن 4) PlayStation 4، لا تحتوي منصة الألعاب الجديدة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 على متصفح ويب مدمج، ومع أنه من المحتمل أنك لن تستخدم متصفح الويب المدمج للقيام ببعض النشاطات، مثل: تصفح مواقع الإنترنت أو التحقق من حسابك في فيسبوك، إلا أنه قد يكون من المفيدًا جدًا في بعض الحالات.



حيث يمكنك استخدامه للقيام ببعض النشاطات الأخرى؛ مثل: مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب في شاشة تلفاز أكبر أو بث المحتوى من التطبيقات التي تدعمها منصة الألعاب، ولكن الآن لن يتمتع مستخدمو منصة الألعاب PS5 الجديدة بمتصفح ويب مدمج، والسبب أن شركة سوني قررت أنه ليس من الضروري أن تقوم بدمج متصفح ويب في منصة الألعاب الجديدة، فهل هي محقة في ذلك؟

بحسب مقابلة حديثة أجراءها موقع AV Watch، ذكر مسؤول في شركة سوني: “لدينا شكوك حول كون متصفح الويب ضروريًا لمنصة الألعاب كتطبيق، لذلك سيتعين علينا الانتظار ونرى”، وأضاف أيضًا: “لا توجد خطط لتضمين متصفح ويب في منصة الألعاب PS5 في الوقت الحالي”.

هذا الأمر يشير إلى أنه من المحتمل أن تكون شركة سوني قد استندت في قرار عدم تضمين متصفح ويب في منصة الألعاب PS5 إلى أن اللاعبين لم يقوموا باستخدام المتصفح كثيرًا في طرز منصات الألعاب السابقة، بالإضافة إلى ذلك لن تدعم منصة الألعاب الجديدة دقة 1440 بكسلًا في حين أنها ستدعم دقة 1080 بكسلًا، و 4k، و 8K، وهذا يدل على أن الشركة تركز أكثر دعم أجهزة التلفاز، مما يشير إلى أنه لا يوجد سبب تقني لتضمين متصفح ويب في المنصة.

وأخيرًا، إذا كنت أحد اللاعبين المتحمسين لتجربة كل ما هو جديد، فربما تكون من ضمن المنتظرين لشراء منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 التي ستطلقها شركة سوني اليوم، ولكن قبل أن تنفق مئات الدولارات على منصة الألعاب الجديدة هذه، يمكنك الاطلاع على مقال: 5 أشياء يجب عليك مراعاتها قبل شراء PlayStation 5 قبل اتخاذ قرار الشراء.





