كيف يمكنك معاينة طرز آيفون 12 وملحقاتها واختيار ما يناسبك عن بُعد؟

إذا كنت تريد شراء هاتف من هواتف سلسلة (آيفون 12) iPhone 12 الجديدة، أو أحد ملحقاته، وليس لديك وقت للذهاب إلى متجر آبل – أو لا تريد الذهاب بسبب جائحة فيروس كورونا المستمرة – لمعاينة الطرز والألوان المتاحة واختيار ما يناسبك، تقدم لك أبل حلًا لهذه المشكلة.

أطلقت آبل يوم الاثنين الماضي أداة جديدة تُسمى (iPhone 12 Studio) تتيح لك معاينة طرز آيفون 12 الأربعة الجديدة، واختيار الطراز واللون الذي يناسبك، ثم اختيار حافظة للجهاز، بالإضافة إلى حافظة (MagSafe) ومطابقتها للعثور على أفضل مجموعة ألوان تناسبك.

تعمل أداة (iPhone 12 Studio) مع أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي سواء كان يعمل بنظام iOS، أو أندرويد، ولكنها لا تعمل في الحواسيب إلا من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) بكاميرا جهازك المحمول.

فيما يلي سنستعرض كيفية استخدام أداة (iPhone 12 Studio) لمعاينة طرز آيفون 12 واختيار ما يناسبك سواء تستخدم هاتف أندرويد أو آيفون:

انتقل إلى موقع experience.apple/iphone من خلال متصفح هاتف ذكي أو جهاز لوحي.

اضغط على خيار (البدء) Get Started، وانتظر حتى يتم تحميل كل شيء.

يمكنك بعد ذلك تحديد طراز آيفون 12 الذي تريد معاينته، سيكون لديك 4 طرز، هي: iPhone 12، أو iPhone 12 mini، أو iPhone 12 Pro، أو iPhone 12 Pro Max.

اختر الطراز الذي تريده، ثم اضغط على زر (i) الموجود أسفله، للاطلاع على بعض ميزاته.

مرر للأسفل في هذه الصفحة لرؤية الزوايا المختلفة للطراز الذي اخترته، ثم اضغط على زر (تصميم) Design عند ظهوره.

سيظهر لك طراز الهاتف وأسفله 3 خيارات، الأول (اللون) Color ومنه يمكنك اختيار لون الهاتف الذي يناسبك، والثاني: (حافظة) Case حيث يمكنك اختيار حافظة مناسبة مع لون الهاتف، والثالث: (محفظة) Wallet حيث يمكنك اختيار لون محفظة (MagSafe) يتناسب مع لون الهاتف والحافظة.

إذا كنت تريد تبديل طرز آيفون 12 في أي وقت أثناء خطوة اختيار اللون؛ فاضغط على زر (تبديل آيفون) Switch iPhone، ثم اختر من بين طرز آيفون 12 الأربعة.

إذا كنت راضيًا عن مجموعة الألوان التي اخترتها، اضغط على زر (متابعة) Continue. ومع ذلك؛ إذا كنت ترغب في تجربة طراز آيفون 12 مختلف، فاضغط على زر (تبديل آيفون) Switch iPhone، ثم اختر الطراز الذي تريد تخصيصه. وسيتم تطبيق أي لون حافظة أو محفظة تختارهما على طراز آيفون 12 الجديد الذي تختاره.

في الصفحة التالية، يمكنك إضافة اسمك إلى الألوان المخصصة التي اختارتها، وسيظهر على الصورة التي يمكنك حفظها لاحقًا. إذا كنت لا تريد إضافة اسم فيمكنك تركه فارغًا.

اضغط على (متابعة)، الآن؛ ستتيح لك آبل تنزيل صورة لمجموعات الألوان الخاصة بك، حيث يمكنك الاحتفاظ بها لنفسك للرجوع إليها أو مشاركتها مع الآخرين.

قبل تنزيل الصورة يمكنك اختيار طريقة عرض هاتف آيفون وملحقاته التي ستظهر في الصورة، حيث سيظهر لك خيارين، هما: Stacked، أو Doubled Up.

يُظهر خيار (Stacked) هاتف آيفون والملحقات أعلى بعضها بمسافة بينهما حتى تتمكن من رؤية كل عنصر بوضوح. بينما يُظهر خيار (Doubled Up) هاتف آيفون عليه الملحقات، مع منظر أمامي وآخر خلفي.

بمجرد اختيار طريقة العرض يمكنك الضغط على خيار (تنزيل) Download، ثم اضغط على خيار (موافق) I Agree في النافذة المنبثقة لاختيار صورة لحفظها في جهازك.

يمكنك اختيار الصورة تكون رأسية أو أفقية، ويتضمن كل منها اسم طراز آيفون، واسمك (إذا كتبته)، والهاتف وملحقاته التي اختارتها، ووسم #iPhone12Studio.

بمجرد الضغط على خيار (تنزيل) مرة أخرى، ستفتح الصورة في علامة تبويب مختلفة في متصفحك، حيث يمكنك بعد ذلك مشاركتها أو حفظها في جهازك.





