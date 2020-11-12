يتيح لك إصدار نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14 و (آيباد أوإس 14) iPadOS 14 من آبل طريقتان لتنظيم (الرسائل النصية) SMS وإدارتها في تطبيق الرسائل المدمج iMessage، حيث يمكنك الآن إما تثبيت جهة الاتصال الذي تدردش معه بصورة منتظمة في الأعلى أو تصفية الرسائل بحسب المرسلين فقط بدلًا من التمرير مطولًا للعثور على الرسالة التي تريدها.

إليك كيفية تنظيم الرسائل النصية وإدارتها في تطبيق الرسائل في آيفون وآيباد:



أولًا: كيف يمكنك تثبيت المحادثات في تطبيق الرسائل النصية:

افتح تطبيق الرسائل النصية في هاتف آيفون أو جهاز آيباد الخاص بك.

ابحث عن محادثة أو جهة اتصال تدردش معها بصورة منتظمة، وبمجرد العثور عليه يمكنك تثبيته بإحدى الطرق الأربعة التالية:

اضغط مطولًا على المحادثة، ثم اختر (تثبيت) Pin من القائمة المنبثقة التي تظهر لك.

اسحب المحادثة إلى الجهة اليمنى من الشاشة ثم اضغط على أيقونة (تثبيت) Pin.

اسحب المحادثة إلى أعلى الشاشة وأفلتها في الدائرة التي تحتوي على عبارة (اسحب هنا للتثبيت) Drag here to pin.

اضغط على رمز (-) في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة، ثم حدد خيار (تحرير الدبابيس) Edit Pins، واضغط على رمز الدبوس الموجود بجوار أي محادثة تريد تثبيتها ثم اضغط على خيار (تم) Done.

ملاحظة: يمكنك تثبيت أي عدد من المحادثات بحسب رغبتك في أعلى شاشة التطبيق، وإذا كنت تريد إلغاء تثبيت محادثة ما، ما عليك سوى الضغط مطولًا عليها ثم اختيار (إلغاء التثبيت) Unpin من القائمة المنبثقة التي تظهر لك.

ثانيًا: كيف يمكنك تصفية الرسائل النصية الواردة بحسب المرسلين فقط:

يمكنك تصفية محادثاتك في تطبيق الرسائل لترى فقط تلك الواردة من مرسلين معروفين أو تلك الواردة من مرسلين غير معروفين، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون أو جهاز آيباد الخاص بك.

اضغط على خيار (الرسائل) Messages.

اسحب للأسفل، ثم قم بتغيير الزر الذي بجوار (تصفية المرسلين غير المعروفين) Filter Unknown Senders إلى وضع التشغيل.

قم بفتح تطبيق الرسائل، ثم اضغط على خيار (تصفية) Filter في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.

هنا يمكنك اختيار (كل الرسائل) All Messages لرؤية جميع المحادثات، أو (المرسلون المعروفون) Known Senders لرؤية المحادثات من جهات الاتصال المعروفة فقط، أو (المرسلين غير المعروفين) Unknown Senders لرؤية المحادثات من أي شخص آخر.





