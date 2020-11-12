كيفية تصدير الصور ومقاطع الفيديو من صور جوجل

تعد خدمة صور جوجل واحدة من أفضل خدمات الصور وذلك بفضل سعة التخزين المجانية غير المحدودة، لكن ذلك سينتهي في يونيو 2021، وإذا كنت تريد التبديل من هذه الخدمة إلى خدمة أخرى، فإليك كيفية تصدير مكتبة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

بدءًا من شهر يونيو من العام المقبل ستبدأ كل صورة أو مقطع فيديو جديد تقوم بنسخه احتياطيًا إلى صور جوجل بالاحتساب من الحد الأقصى للتخزين، ولن ينطبق ذلك على أي من الصور العالية الجودة التي قمت بنسخها احتياطيًا على مدار السنوات الخمس الماضية، ولكن هذا يعني أنك ستحتاج في النهاية إلى الدفع مقابل التخزين، وتمتلك شركة جوجل خططًا ميسورة التكلفة لذلك، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص فإن فرض أي سعر يكفي لبدء البحث عن بدائل.

باعتراف الجميع، هناك بعض الخيارات اللائقة البديلة لهذه الخدمة، فبالنسبة لمستخدمي آيفون أصبحت خدمة (iCloud Drive) من آبل أكثر جاذبية لأنها تدعم العديد من المزايا مثل خدمة صور جوجل، ولكن مع تكامل أفضل مع نظامي (iOS) و(macOS)، وسعر خطط التخزين لدى آبل مشابه لخدمة جوجل.

يعد التخزين غير المحدود أمرًا ضروريًا بالنسبة للكثيرين، مما يجعل خدمة Amazon Photos مقنعة، حيث يحصل أولئك الذين لديهم اشتراك في Amazon Prime على إمكانية الوصول إلى نسخة احتياطية غير محدودة للصور الكاملة الدقة كجزء من رسومهم السنوية البالغة 120 دولارًا. وتقتصر النسخ الاحتياطية للفيديو على 5 جيجابايت، لكن هذا لا يزال عرضًا مقنعًا للغاية.

كيف يمكنك تنزيل أو تصدير مكتبة صور جوجل بالكامل؟

Google Takeout:

أول شيء عليك القيام به لسحب الصور ومقاطع الفيديو هو الوصول إلى خدمة (Takeout) الخاصة بالشركة، حيث توفر خدمة Google Takeout القدرة على سحب جميع بياناتك من أي منتج من منتجات جوجل تقريبًا بسرعة وسهولة، وهي إلى حد بعيد الطريقة الأكثر فعالية لتنزيل مكتبة صور جوجل. ويمكنك الوصول إلى Google Takeout من خلال (takeout.google.com) ما دمت مسجلاً الدخول إلى حسابك.

تصدير المكتبة:

بمجرد وصولك إلى خدمة (Takeout) ستحتاج إلى الضغط على خيار (إلغاء تحديد الكل) بعد ذلك قم بالتمرير لأسفل الصفحة وسترى صور جوجل كخيار، حدد مربع الاختيار بجواره وانتقل إلى الخطوة التالية.

طريقة تلقي البيانات:

بالنسبة لمعظم الأشخاص، لن تكون الملفات التي تم تصديرها من مكتبة صور جوجل الخاصة بهم صغيرة بأي وسيلة على الإطلاق. لكن هناك الكثير من الخيارات، حيث يمكنك إرسال رابط تنزيل إلى بريدك الإلكتروني بصيغة (.zip) أو (.tgz) يتراوح حجمها بين 1 جيجابايت و 50 جيجابايت. كما يمكنك إضافة ملفاتك مباشرةً إلى (Google Drive) أو (Dropbox) أو (OneDrive).

الانتظار:

بمجرد أن يبدأ تصدير مكتبة الصور سيستغرق الأمر ما بين بضع ساعات إلى بضعة أيام حتى تحصل جوجل على كل هذه البيانات معًا بالكامل اعتمادًا على مقدار التنزيل.





