كيفية إصلاح مشكلة تعطل التطبيقات في هواتف أندرويد

تعمل معظم التطبيقات التي تثبتها من متجر جوجل بلاي بشكل رائع على أي جهاز أندرويد تقريبًا، ومع ذلك قد يكون الأمر محبطًا للغاية عندما يستمر تعطل أي من تطبيقاتك المفضلة على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد الرائع.

يفترض الكثير من الناس أن التطبيقات تتعطل بسبب وجود خطأ في البرنامج أو لأنه غير متوافق مع الجهاز، لكن الحقيقة هي أن هناك مجموعة واسعة من الأسباب التي قد تجعل أحد التطبيقات يتعطل في أجهزة أندرويد لذا اعمل من خلال نصائح استكشاف الأخطاء وإصلاحها أدناه قبل أن تستسلم للأمر الواقع.

لكن قبل البدء في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، تحقق من صفحة جوجل بلاي الخاصة بالتطبيق لمعرفة إصدار أندرويد الذي يدعمه، وعادة ما يكون هذا مدرجًا في الجزء السفلي ضمن (يتطلب أندرويد) وسيعرض الحد الأدنى من إصدار نظام التشغيل المطلوب لتشغيل التطبيق.

سبب تعطل التطبيقات في أجهزة أندرويد:

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى استمرار تعطل التطبيقات، ولكن هناك بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لهذه المشكلة:

التطبيق لا يدعم إصدار أندرويد الخاص بك.

إصدار التطبيق المثبت لديك قديم.

يتطلب التطبيق اتصالاً بالشبكة أفضل من الذي تتصل به.

نفدت مساحة التخزين في جهازك ولا يمتلك التطبيق إمكانية الوصول إلى ذاكرة كافية في نظام للتشغيل.

كيفية الإصلاح عند استمرار تعطل التطبيقات:

جرب الإصلاحات التالية بالترتيب، حيث يتم توفيرها من السبب الأكثر شيوعًا إلى الأقل شيوعًا، ويجب أن تساعدك في حل هذه المشكلة بسرعة:

أعد تشغيل جهاز أندرويد: هذا الحل البسيط المدهش يحل غالبية المشكلات، بما في ذلك تعطل التطبيقات، وهذا غالبًا لأنه بمرور الوقت يمكن أن يملأ المتصفح وذاكرة التخزين المؤقتة للتطبيق ذاكرة أندرويد، وعندما يكون الهاتف قيد التشغيل لفترة طويلة من الوقت، يمكن أن يكون استخدام الذاكرة لهذه الأشياء مكثفًا، ويؤدي إعادة تشغيل جهازك إلى مسح جميع ذواكر التخزين المؤقتة وتحريرها.

تحقق من اتصالك بالإنترنت: هناك بعض التطبيقات التي تتطلب المزيد من النطاق الترددي للإنترنت ولن تعمل بشكل جيد على اتصال الإنترنت الخلوي. لذلك تأكد من تشغيل الواي فاي على جهاز أندرويد واختبر التطبيق عندما يكون لديك اتصال إنترنت قوي عبر شبكتك المنزلية.

قم بتحديث التطبيق: حيث يمكنك اختيار تحديث التطبيق الذي يسبب المشكلة يدويًا أو يمكنك تحديث جميع التطبيقات على هاتفك تلقائيًا. وتأكد من أن نظام التشغيل أندرويد يحتوي على آخر تحديثات النظام أيضًا.

حدّث خدمات جوجل بلاي: يعد تطبيق الخلفية هذا من وظائف نظام التشغيل أندرويد الأساسية التي تضمن عمل التطبيقات بشكل صحيح. وعندما لا تعمل هذه الخدمة في الخلفية أو تكون قديمة فقد يتسبب ذلك في تعطل التطبيقات.

إفرض إيقاف التطبيق: في بعض الأحيان حتى عندما تعتقد أنك قد أغلقت تطبيقًا فلن يتم إغلاقه بالشكل الصحيح وقد يستمر في العمل في الخلفية. وفي بعض الأحيان عندما يحدث هذا وتحاول إعادة فتح التطبيق مرة أخرى فسوف يتعطل. وإذا وجدت أن هذا يعمل على إصلاح مشكلتك ، فتأكد من أنك تعرف كيفية إغلاق التطبيقات بشكل صحيح.

امسح بيانات التطبيق: عندما تستخدم تطبيقًا فإنه يحفظ البيانات باستمرار في ذاكرة التخزين المؤقتة لتحسين الأداء. وفي بعض الأحيان يمكن أن تتلف هذه البيانات مما قد يؤدي إلى تعطل التطبيق. وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقتة يدويًا إلى حل المشكلة. وإذا لم يفلح ذلك، فقد تحتاج إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك لتشغيل جهاز أندرويد في وضع الاسترداد وتحديد (Wipe Cache Partition) لمسح ذاكرة التخزين المؤقتة للنظام بالكامل.

تحقق من أذونات التطبيق: إذا تم تحديث تطبيقك مؤخرًا، فمن الممكن أن تكون أذونات التطبيق قد عادت إلى الوضع الافتراضي على جهاز أندرويد وقد يتسبب هذا في أي شيء من السلوك غير المتوقع، لذلك ارجع إلى أذونات التطبيق وتأكد من أنه يحتوي على جميع الأذونات التي يحتاجها. وإذا لم تكن متأكدًا من الأذونات المطلوبة، فامنح التطبيق جميع الأذونات فقط لاختبار ما إذا كان يحل المشكلة.

أعد تثبيت التطبيق: إذا فشل كل شيء، فقد يحتوي التطبيق نفسه على ملفات تالفة لا تسمح له بالعمل بشكل صحيح. لذلك حاول إلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تثبيته مرة أخرى. وإذا لم تتمكن من العثور على التطبيق في متجر جوجل بلاي بعد الآن، فقد تحتاج إلى العثور على ( APK ) وتثبيته بدلاً من ذلك.

تفريغ مساحة التخزين: إذا فشل كل شيء حتى هذه النقطة، فمن المحتمل أنه لم يعد لديك مساحة تخزين كافية على جهاز أندرويد لتشغيل التطبيق بشكل صحيح. وهناك عدة طرق يمكنك من خلالها تفريغ المساحة لتشغيل التطبيق مرة أخرى. حاول استخدام (Android Storage Manager) لمسح الملفات غير الضرورية.

إعادة ضبط المصنع لهاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد: إذا كنت متأكدًا تمامًا من أن التطبيق يجب أن يعمل بشكل جيد على إصدار أندرويد الذي تملكه، وكنت يائسًا لإعادة تشغيل التطبيق مرة أخرى، فيمكنك دائمًا اختيار إعادة تعيين إعدادات المصنع للهاتف.





