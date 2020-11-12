فيسبوك تضيف تبويبي ‏Reels‏ و ‏Shop‏ إلى إنستاجرام

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الخميس عما وصفتها بالتغييرات الكبيرة في خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام، وهي إضافة تبوبين جديدين لميزتين تعول عليهما الشركة كثيرًا.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية في منشور على مدونتها: إنها أضافت تبويبًا جديدًا لميزة (ريلز) Reels المنافسة لخدمة (تيك توك)، وتبويبًا آخر لخدمة التسوق Shop.

وأوضحت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 2.7 مليار مستخدم نشط شهريًا – أن تبويب (ريلز) يأتي ليسهل على المستخدمين اكتشاف مقاطع الفيديو القصيرة من منشئي المحتوى في جميع أنحاء العالم، وأمثالهم من المستخدمين الآخرين. أما تبويب Shop فهو يتيح للمستخدمين طريقة أفضل للتواصل مع العلامات التجارية، ومنشئي المحتوى، واكتشاف المنتجات التي يحبون.

وأشارت فيسبوك إلى أن تركيزها في إنستاجرام كان دائمًا منصبًا على الشباب ومنشئي المحتوى لأنهم من رواد الموضة. ومع حدوث التغيير بسرعة في الوقت الحالي، فإن ذلك يشمل أيضًا كيفية استخدام كلتا المجموعتين لخدمة إنستاجرام والتفاعل مع العالم. ومع انتشار الوباء خلال العام الحالي، واضطرار الناس إلى البقاء في منازلهم، شهدت الخدمة انفجارًا في مقاطع الفيديو القصيرة والمسلية عبر إنستاجرام. كما شهدت قدرًا لا يصدق من حركة التسوق عبر الإنترنت، حيث يزداد عدد الأشخاص الذين يشترون عبر الإنترنت ويتطلع الشباب إلى منشئي المحتوى المفضلين لديهم للحصول على توصيات بشأن ما يشترونه.

وكانت فيسبوك قد أطلقت خدمة (ريلز) أول مرة منذ بضعة أشهر، ومنذئذ شهدت الخدمة مقاطع فيديو قصيرة “مذهلة” من منشئي المحتوى، والآن يُطرح تبويب (ريلز) ليوفر للمستخدمين مكانًا ينشرون فيه إبداعاتهم مع العالم، ويعثرون فيه على جمهورهم الخاص.

ومن خلال تبويب التسوق الجديد، يمكن للمستخدمين التسوق عبر إنستاجرام، ودعم الأنشطة التجارية الصغيرة. ويمكن أيضًا العثور على توصيات مخصصة، ومشاهدة مقاطع فيديو قابلة للتسوق، ومجموعات المنتجات الجديدة.





