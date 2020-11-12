صفقة اليوم.. اشترك في حزمة NordVPN لحماية بياناتك وخصوصيتك مع خصم 75%

اشترك لمدة عامين في حزمة NordVPN لحماية بياناتك وخصوصيتك The Essential NordVPN & Password Manager 2-Year Subscription Bundle

تشتهر شركة (NordVPN) للبرمجيات بتقديمها العديد من حلول الأمان والإنتاجية العالية الجودة سواء للأفراد أو الشركات، مثل: خدمة (NordVPN)، وتطبيق (NordPass) لإدارة كلمات المرور، وتطبيق (NordLocker) لتشفير الملفات، ومنصة (NordVpn Teams) للشركات، وغير ذلك الكثير.

تقدم الشركة حزمة شاملة تتيح لك تصفح الإنترنت بأمان من خلال اتصال عالي السرعة مع إخفاء هويتك لحماية خصوصيتك، وإدارة كلمات المرور الخاصة بك بسهولة.



يتيح لك الاشتراك في هذه الحزمة الوصول لمدة عامين إلى خدمة (NordVPN)، وتطبيق (NordPass) مما يتيح لك الحصول على أقصى درجات الأمان والخصوصية أثناء تصفح الإنترنت.

تدعم خدمة (NordVPN) مجموعة متنوعة من بروتوكولات الحماية، مثل: OpenVPN و IKEv2 IPSec، و SSL-based 2048-bit، بالإضافة إلى برتوكول WireGuard المتاح حاليًا في تطبيق iOS من الخدمة فقط.

كما تتميز الخدمة بشبكة رائعة من الخوادم؛ حيث يوجد لديها أكثر من 5500 خادم في أكثر من 59 موقعًا في جميع أنحاء العالم. وتتيح لك تصفح الإنترنت بدون حدود للسرعة أو النطاق الترددي.

توفر لك خطة الاشتراك في خدمة (NordVPN) حماية ما يصل إلى 6 أجهزة في الوقت نفسه، وبهذا تستطيع حماية جميع أجهزتك، كما تعمل الخدمة على مختلف أنظمة التشغيل، وتتميز بالتصميم الرائع، وواجهة المستخدم البسيطة، حيث تُصنّف الميزات بدقة، ويمكن الوصول إليها بسهولة.

يتيح لك تطبيق NordPass إنشاء كلمات مرور قوية جديدة، وحفظها، ومزامنتها عبر جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل التي تستخدمها.

يدعم الملء التلقائي لكلمات المرور عند زيارة مواقع الويب المفضلة لديك، ومشاركة كلمات المرور الخاصة بك بشكل آمن مع جهات الاتصال الموثوقة.

يدعم النسخ الاحتياطي والمزامنة، والمصادقة الثنائية.

يتيح لك هذا الاشتراك الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك من خلال 6 أجهزة في الوقت نفسه.

يستخدم تطبيق NordPass خوارزمية (XChaCha20)، التي تُعتبر من أحدث خوارزميات التشفير لتخزين كلمات المرور، ويعتمد على معمارية (zero-knowledge)؛ لضمان بقاء بياناتك آمنة.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

الحد الأقصى لعدد الأجهزة: 6.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 406 دولار.

السعر الحالي بعد الخصم: 99.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 75%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

إذا كنت تريد الحصول على خيارات أكثر من خدمات VPN، وتطبيقات إدارة كلمات المرور لحماية بياناتك، وتطبيقات تعلم اللغات، ومنصات التصميم، ومنصات إدارة المشاريع، بالإضافة إلى دورات تدريبية في الكثير من المجالات، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.

فيما يلي بعض أسماء التطبيقات والخدمات التي تتضمنها هذه الحزمة:

PNordVPN: 2-Yr Subscription

NordPass Premium: 2-Year Subscription

الحصول على الصفقة: من هنا.





