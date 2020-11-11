Google Photos تريد منك تحسين التعلم الآلي

حدثت شركة جوجل تطبيق الصور Google Photos لنظام أندرويد، وأضافت خيارًا جديدًا يتيح للمستخدمين إخبار عملاقة البحث بمحتويات الصور.

ومن خلال تصنيف هذه الصور، يمكن لجوجل تحسين خوارزميات التعرف على الكائنات، التي بدورها تجعل Google Photos أكثر فائدة.

ويُعد التعرف على الأشياء والأشخاص والحيوانات الأليفة أحد أفضل ميزات تطبيق الصور من جوجل.

وتدعو الشركة الآن مستخدمي أندرويد لمساعدتها في تحسين تقنية التعلم الآلي من خلال الأداة الجديدة المضمنة.

ويلجأ عمالقة التكنولوجيا الذين لديهم الكثير من البيانات والمستخدمين إلى مثل هذه الممارسات لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث إن أنظمة التعلم الآلي لا تتعلم من تلقاء نفسها.

وتحتاج الغالبية العظمى من هذه التطبيقات إلى التعلم باستخدام البيانات التي يصنفها البشر، وهو السبب نفسه الذي يجعل اختبار (كابتشا) CAPTCHA يطلب منك تحديد السيارات والدراجات النارية في الصور.

ومن خلال تحديد هذه الكائنات، فإنك تدرب الذكاء الاصطناعي على فعل الشيء نفسه.

وتظهر الميزة في أحدث إصدار من تطبيق صور جوجل، وما عليك سوى النقر على زر البحث في قائمة التطبيق، والتمرير لأسفل، وسترى خيار يسمى “المساعدة في تحسين صور جوجل”.

ويظهر بعد النقر على الخيار أربع مهام:

وصف تفضيلاتك للطباعة في Google Photos.

الرسوم المتحركة المفضلة لديك.

تحديد الصور التي تنتمي إلى أي أحداث عطلة.

التعرف على محتويات الصور (ذكر أهم الأشياء في هذه الصورة).

وكما توضح جوجل عبر صفحة المساعدة بشأن الميزة: قد يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة تأثير مساهماتك على حسابك، لكن إدخالك يساعد في تحسين الميزات الحالية وبناء اقتراحات ميزات جديدة محسنة بشأن الصور المراد طباعتها.

ويمكنك حذف إجاباتك في أي وقت عبر النقر على القائمة المكونة من ثلاث نقاط في الجهة العلوية اليمنى من الشاشة والضغط على خيار “حذف إجاباتي”، ويبدو أن التحديث متاح فقط عبر نظام أندرويد وليس iOS.

وتدعم Crowdsource by Google هذه العملية، وهي منصة للحشد الجماعي أطلقتها الشركة في عام 2016.

وتعمل المنصة على تصنيف البيانات، مما يتيح للمستخدمين كسب النقاط من خلال إكمال مهام، مثل: التحقق من المعالم، ومراجعة المقتطفات النصية، وتدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد، والوظائف المماثلة الأخرى.





