BMW iX .. أول سيارة فاخرة مزودة باتصال 5G

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة (بي إم دبليو) BMW اليوم الأربعاء النقاب عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية المسماة BMW iX، التي من المقرر طرحها للبيع في الولايات المتحدة أوائل عام 2022 للتنافس مع شركة تيسلا ومنافسين آخرين.

وقالت (بي إم دبليو): إن BMW iX يجب أن يكون لها مدى قيادة يصل إلى 300 ميل (480 كم)، وذلك باستخدام معايير وكالة حماية البيئة EPA.

ويعتبر هذا المدى أقل من مدى القيادة المقدر لنموذج تيسلا Model X Long Range، الذي تم تقييمه عند 371 ميل في الولايات المتحدة.

وتعد محركات BMW iX المزدوجة بأكثر من 500 حصان من القوة، مع تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من خمس ثوان.

وتروج السيارة أيضًا للشحن السريع بقوة 200 كيلو واط عبر التيار المستمر، وقالت الشركة: إن السائقين سيكونون قادرين على السير لمسافة 120 كيلومتر بعد الشحن لمدة 10 دقائق في محطة الشحن السريع.

وأضافت أن سيارة BMW iX ستكون قابلة للمقارنة في الحجم مع الدفع الرباعي BMW X5 الحالية، وتهيمن على رؤيتك لوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 إنشًا، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس بقياس 14.9 إنشًا.

وتتضمن سيارة BMW iX الكهربائية جميع أنظمة مساعدة السائق القياسية، وتدخل مجالًا سريع النمو من سيارات الدفع الرباعي التي تعمل بالبطاريات والتي تستهدف العملاء الأثرياء.

وتصنف هذه السيارة على أنها أول سيارة فاخرة مزودة باتصال 5G مدمج، بحيث يجب أن تساعد التكنولوجيا BMW iX على الاتصال بالسيارات الأخرى والشبكة.

ولدى نموذج تيسلا Tesla X منافس من شركة Nio الصينية الناشئة، وقد كشفت علامة كاديلاك التجارية التابعة لشركة جنرال موتورز حديثًا عن سيارة دفع رباعي كهربائية متوسطة الحجم تسمى Lyriq، ومن المتوقع إطلاقها في عام 2022.

كما لدى مرسيدس Mercedes وفولكس فاجن Volkswagen نماذج كهربائية متميزة قيد التطوير، وتهدف سيارة Mustang Mach-E من شركة فورد إلى الحصول على شريحة من سوق عشاق الأداء الذي حددته BMW منذ عقود.

وقالت شركة (بي إم دبليو): إنها تتوقع بيع سيارتها الكهربائية رقم مليون بحلول نهاية عام 2021، أو ضعف ما باعته الشركة بحلول نهاية عام 2019.





