 4 طرق يغير بها هاتف LG Wing الجديد كيفية استخدام الهواتف

أطلقت شركة (LG) في نهاية شهر أكتوبر الماضي هاتف (LG Wing) في بعض الدول في حين أجلت طرحه في العديد من الأسواق إلى نهاية العام، يأتي الهاتف بتصميم دوار يجعله مختلف عن أي هاتف ذكي صدر في عام 2020، لذلك لا يمكننا إدراجه ضمن فئة الهواتف الذكية العادية، أو الهواتف القابلة للطي التي تعتبر هي التوجه الجديد في السوق.

تتميز شركة (LG) في سوق الهواتف الذكية بأنها تقدم الحلول الخاصة بها، فعلى سبيل المثال تعتبر الهواتف القابلة للطي هي التوجه الحالي في سوق الهواتف ولكن على عكس شركات مثل: سامسونج وهواوي، لم تقدم (LG) هاتف قابل للطي بل قدمت العام الماضي هاتف (LG G8X ThinQ) الثنائي الشاشة، ولكن بدلاً من ثني الزجاج والبلاستيك حول إطارات معدنية متينة، قدمت LG ببساطة الهاتف مع ملحق شاشة ثانية يُسمى (DualScreen) وهو يأخذ شكل حافظة الهاتف، تضع فيه هاتف عادي يصبح هاتف ثنائي الشاشة يمكن طيه من المنتصف مثل الكتاب.

لكن شركة (LG) لم تكتفي بهذه الفكرة فقط لدخول عالم الهواتف القابلة للطي، بل قدمت هذا العام هاتف (LG Wing) الذي لا يشبه أي هاتف آخر، حيث يتميز بتصميم ذات شاشة دوارة يجعله مميزًا عند مقارنته حتى بأغرب هواتف صدرت في عام 2020. كما أنه أيضًا أول هاتف في العلامة التجارية الجديدة (Explorer Project) من LG التي تتطلع إلى تجربة طرق جديدة للتفكير في كيفية تصميم هواتفنا الذكية واستخدامها.

يتميز هاتف (LG Wing) أنه يقدم بعض الطرق الجديدة لكيفية الاستفادة من الهواتف ذات الشاشة المزدوجة سواء كان ذلك من أجل الإنتاجية أو اللعب والترفيه

إليك 4 طرق يغير بها هاتف LG Wing الجديد كيفية استخدامك لهاتف أندرويد:

1- تجربة مشاهدة غامرة بدون انقطاع عبر الهاتف:

لا شيء يحد من تجربة مشاهدة غامرة مثل: الإشعارات التي تظهر كل بضع ثوانٍ في شاشة هاتفك أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، ولكن مع هاتف (LG Wing) لن تعاني أبدًا من النوافذ المنبثقة التي تحجب رؤيتك مرة أخرى، حيث يمكن بسهولة تحويل جميع التنبيهات إلى الشاشة الثانية بمقاس 3.9 بوصات مع استخدام الشاشة الرئيسية الكبيرة التي مقاسها 6.8 بوصات لمشاهدة المحتوى دون انقطاع.

علاوة على ذلك؛ لا يوجد أي نتوء أو ثقب في الشاشة بفضل الكاميرا الأمامية المنبثقة بدقة 32 ميجابكسل التي تظل مخفية عن الأنظار لحين الحاجة إليها.

يمكن أيضًا أن تستخدم الشاشة الثانية كوحدة تحكم في الوسائط، وهي ميزة مفيدة تمنع أصابعك من حجب المحتوى في الشاشة الرئيسية عند ضبط مستوى الصوت أو السطوع. وإذا كنت تفضل مشاهدة الوقت والتاريخ في الشاشة الثانية أثناء مشاهدة فيلم أو عرض، فما عليك سوى تنشيط وضع (Grip Lock) لتجاهل نقرات الشاشة غير المقصودة.

2- افعل أي شيء تريده في الهاتف أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو:

تدعم هواتف أندرويد منذ إصدار (Android 8.0 Oreo) ميزة (صورة داخل صورة) PiP مما تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء استخدام تطبيقات أخرى، وهي ميزة رائعة لتعدد المهام، ولكنها أيضًا بعيدة كل البعد عن الحل الأمثل.

حيث يعمل الفيديو في نافذة صغيرة في أي مكان من الشاشة الرئيسية، لذلك فهو يخفي محتوى آخر في شاشتك ، ومن المحتمل أن تجد نفسك تحرك الفيديو باستمرار حتى تتمكن من القيام بما تريده.

ولكن في هاتف (LG Wing) هذه ليست مشكلة، لأنه يمكنك التحقق من رسائل البريد الإلكتروني، أو الرد على رسائل Slack، أو تصفح فيسبوك أو تويتر في الشاشة الرئيسية للهاتف أثناء تشغيل مقطع فيديو على يوتيوب في الشاشة الثانية.

لا يمكنك إجبار مقاطع الفيديو على ملء المنطقة بأكملها من الشاشة الثانية، ولكن القدرة على تشغيل مقطع فيديو بجوار التطبيقات الأخرى التي تستخدمها – وليس فوقها – أفضل بكثير. وإذا كنت تفضل عدم مشاهدة يوتيوب وتريد مشاهدة خدمات البث، مثل: Disney Plus، أو Netflix أو HBO Max، فإنها تعمل بالطريقة نفسها.

3- تجربة سلسلة عند أداء المهام المتعددة:

يقدم هاتف (LG Wing) المستوى التالي من المهام المتعددة مع القدرة على تشغيل تطبيقين في وقت واحد، واحد في كل شاشة، حيث يمكنك استخدام تطبيق خرائط جوجل لتتبع الاتجاهات للوصول إلى وجهتك في الشاشة الرئيسة، مع تشغيل تطبيق الموسيقى في الشاشة الثانية.

وتخيل أنك تحاول تتبع الاتجاهات لوجهتك في تطبيق الخرائط وتلقيت مكالمة، عادة ستحل شاشة الاتصال محل الخريطة في شاشتك مما يجعلك عالقًا. ولكن في هاتف (LG Wing) يظل تطبيق الخرائط الموجود في الشاشة الرئيسية مفتوحًا حتى عند تلقي مكالمة هاتفية.

4- ميزات فريدة لإنشاء المحتوى:

يقدم عامل الشكل الفريد لهاتف (LG Wing) أدوات جديدة استثنائية لإنشاء المحتوى خاصة للمستخدمين الذين يحبون تسجيل جميع جوانب حياتهم باستخدام هواتفهم الذكية، حيث يأتي مزودًا بكاميرا (Gimbal Motion) وهي تستخدم ستة مستشعرات للحركة في الهاتف للسماح للمبدعين بالقدرة على التقاط مقاطع فيديو وصور بطرق أكثر سلاسة وثباتًا.

يوفر الهاتف أيضًا الكثير من وظائف (مثبت الهواتف الثلاثي المحاور) Gimbal، منها: عناصر التحكم للتحكم في زاوية الكاميرا دون تحريك الهاتف، كما يمكنك استخدام وضع (Swivel) لتسجيل مقطع فيديو تظهر المعاينة له في الشاشة الرئيسية، مع وجود أزرار في الشاشة الثانية تتيح لك التبديل بين ميزات الكاميرا المتعددة مثل: وضع (Gimbal)، أو وضع (Follow) الذي يفترض على كاميرا الهاتف متابعة تحركاتك بسلاسة، وغيرها الكثير من الأوضاع المختلفة التي تساعدك على التقاط لحظاتك المميزة بطرق جديدة ومختلفة.





