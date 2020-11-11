هوندا تستعد لإنتاج سيارات مستقلة من المستوى الثالث

قالت شركة هوندا اليابانية يوم الأربعاء: إنها ستكون أول شركة تصنيع سيارات في العالم تنتج بكميات كبيرة سيارات مستقلة من المستوى الثالث مزودة بأجهزة استشعار تتيح للسائقين السماح لسياراتهم بالتنقل عبر الطرق السريعة المزدحمة.

وقالت هوندا في بيان صحفي: نخطط لإطلاق مبيعات سيارة السيدان الفاخرة هوندا (ليجند) Legend المجهزة بمعدات القيادة الآلية المعتمدة حديثًا قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 31 مارس 2021.

ويعد السباق لبناء السيارات المستقلة بمثابة ساحة معركة تكنولوجية رئيسية لشركات صناعة السيارات، حيث تستثمر شركات التكنولوجيا، مثل شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، مليارات الدولارات في مجال من المتوقع أن يعزز مبيعات السيارات.

ومنحت الحكومة اليابانية في وقت سابق من اليوم شهادة السلامة لتقنية القيادة الذاتية من هوندا المسماة Traffic Jam Pilot، مما يسمح قانونًا للسائقين بإبعاد أعينهم عن الطريق.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية MLIT: من المتوقع أن تلعب السيارات المستقلة دورًا كبيرًا في المساعدة على تقليل حوادث المرور وتوفير وسائل النقل لكبار السن وتحسين الخدمات اللوجستية.

وتتيح هذه الموافقة لنظام القيادة الآلي قيادة السيارة بدلاً من السائق في ظل ظروف معينة، مثل عندما تكون السيارة في حركة مرور مزدحمة عبر الطريق السريع.

وهناك ست مستويات من استقلالية السيارة، من 0 إلى 5، تتراوح من السيارات اليدوية أو تلك ذات الوظائف البسيطة، مثل مثبت السرعة، إلى المركبات المستقلة بالكامل التي لا تحتاج إلى عجلات توجيه، أو دواسات الفرامل.

ويمكن للسيارات من المستوى 2، الموجودة حاليًا عبر الطرق العامة، التحكم في سرعتها وتوجيهها، لكن يجب أن يكون لديها سائق متيقظ قادر على التحكم في جميع الأوقات.

ويرقب النظام في السيارة المستقلة من المستوى 3 بيئة القيادة المحيطة بالمركبة ويتولى عمليات القيادة في ظل ظروف معينة، وعندما تصبح أي من ظروف بيئة القيادة القابلة للتشغيل غير مرضية، سيصدر النظام تحذيرًا، ويجب على السائق تولي القيادة على الفور.

وقالت الشركة: ستظل هوندا مكرسة لمواصلة تطوير تقنيات السلامة بينما تسعى جاهدة لخدمة الناس في جميع أنحاء العالم عبر حرية التنقل، مما يوفر للناس راحة البال.

وقالت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا في شهر يوليو: إنها قريبة جدًا من تحقيق المستوى الخامس للقيادة الذاتية.





